“Orgulloso”: Karen Paola y Juan Pedro dedicaron tierno mensaje a su hijo tras especial logro - Chilevisión

La pareja le dedicó tiernas palabras a su hijo Guillermo tras egresar de cuarto medio.

Este sábado, Guillermo, el único hijo de Karen Paola y Juan Pedro Verdier, celebró su graduación de cuarto medio.

Ambos padres asistieron a la ceremonia, compartiendo emocionados registros del momento en sus redes sociales.

La cantante acompañó las imágenes con un mensaje lleno de amor: "Se graduó mi cachorro. Te amo con todo el corazón. El resto de lo que tengo que decir, es solo para ti".

Juan Pedro, en tanto, también expresó su orgullo por el logro de su hijo: "Se graduó el más crack. Felicidades hijo, te amo mucho y estoy muy orgulloso de ti".

Mira las publicaciones a continuación:

