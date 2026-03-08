 “Quedé chueca”: Carla Jara explica preocupante fotografía desde una clínica - Chilevisión
Tras tensiones por cable chino: Boric y Kast se reunen en La Moneda a tres días del cambio de mando Día Internacional de la Mujer: ¿Qué se conmemora este 8 de marzo? VIDEO | Autos quedaron frente a frente: viralizan impactante maniobra de adelantamiento en Ruta 5 Sismo sacude la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro Emergencia aérea en Santa Cruz: Avioneta capotó al interior de una viña
08/03/2026 10:53

“Quedé chueca”: Carla Jara explica preocupante fotografía desde una clínica

A través de sus redes sociales, la comunicadora dio a conocer el malestar que la venía aquejando y que terminó pasándole la cuenta.

Publicado por Josefina Vera

Carla Jara reapareció en su cuenta de Instagram luego de asustar a sus seguidores con la preocupante noticia de que debió pasar la noche del viernes internada en una clínica.

Ahora la comunicadora reveló el motivo por el que debió ser ingresada a un centro asistencial tras salir de la grabación de un programa.

¿Qué le pasó a Carla Jara?

"Gracias a todos los que me han escrito, no he podido contestar porque estaba muy mareada con tanto remedio, pero no tuve nada grave", partió contando Jara en sus historias de Instagram.

Ante esto, añadió: "ayer (viernes) depués del programa me dio un tirón muy fuerte en la espalda, venía con un pequeño dolor, pero ayer como que se me gatilló un dolor muy fuerte que me dejó chueca".

Debido al gran malestar, debió internarse, donde le administraron calmantes directamente en la zona.

"Como era tan intenso todo hoy me tuvieron que hacer un bloqueo facetario, así que me tuvieron que infiltrar para sentirme mejor", explicó, indicando que "ya estoy mejor" y que pronto se iría a su casa.

Foto que asustó a seguidores de Carla Jara:

