“Quedé chueca”: Carla Jara explica preocupante fotografía desde una clínica - Chilevisión

Carla Jara reapareció en su cuenta de Instagram luego de asustar a sus seguidores con la preocupante noticia de que debió pasar la noche del viernes internada en una clínica.

Ahora la comunicadora reveló el motivo por el que debió ser ingresada a un centro asistencial tras salir de la grabación de un programa.

¿Qué le pasó a Carla Jara?

"Gracias a todos los que me han escrito, no he podido contestar porque estaba muy mareada con tanto remedio, pero no tuve nada grave", partió contando Jara en sus historias de Instagram.

Ante esto, añadió: "ayer (viernes) depués del programa me dio un tirón muy fuerte en la espalda, venía con un pequeño dolor, pero ayer como que se me gatilló un dolor muy fuerte que me dejó chueca".

Debido al gran malestar, debió internarse, donde le administraron calmantes directamente en la zona.

"Como era tan intenso todo hoy me tuvieron que hacer un bloqueo facetario, así que me tuvieron que infiltrar para sentirme mejor", explicó, indicando que "ya estoy mejor" y que pronto se iría a su casa.

Foto que asustó a seguidores de Carla Jara: