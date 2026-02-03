“Tu papá te acompañó hasta que...”: Emilia Dides reveló que su bebé sufrió complicaciones tras el parto - Chilevisión

Además, la ex Miss Chile compartió fotografías inéditas tras el nacimiento de su pequeña.

Este martes, Emilia Dides reapareció en redes sociales tras comunicar el nacimiento de su hija, Mia Ignacia, fruto de su relación con el deportista Sammis Reyes, y reveló que la bebé tuvo complicaciones tras el parto.

La pequeña presentó dificultades para respirar, lo que fue detallado en extenso por la ex Miss Chile en un post de su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Emilia Dides?

Dides publicó una serie de fotografías después del nacimiento de Mia y señaló: "El día que llegaste no pude tenerte en mis brazos desde el primer momento, pero tu papá te acompañó hasta que pudiste respirar bien".

En esa misma línea, agregó: "Y como eres una guerrera, lo lograste, mi amor".

"Estos días contigo han sido llenos de emociones, pero sobre todo de amor. Gracias por tu ternura, por tus cariños y por ser parte de nosotros", expresó la ex Miss Chile.

Emilia compartió fotografías inéditas junto a su bebé, cuyo rostro prefirió difuminar y en las postales también aparece Sammis durmiendo una siesta junto a su hija.

"Viniste a salvar muchas partes de mi alma que necesitaban de ti. Te amo", concluyó Dides, en una publicación que casi alcanzó los 200 mil "me gusta" en menos de una hora.

