 “Tu papá te acompañó hasta que...”: Emilia Dides reveló que su bebé sufrió complicaciones tras el parto - Chilevisión
Minuto a minuto
Médico extranjero quedaría libre tras fatal atropello a joven profesora en Vitacura Temor por ola de robos en villa de Maipú: Lejanía de comisarías sería factor “Lo que se está haciendo destruye…”: Las críticas de la abogada de los hijos de Julia Chuñil El 40% ya está construido: Así avanza la línea 7 del Metro de Santiago que conectará Renca con Vitacura Metro de Santiago informa normalización de servicio en Línea 3 tras cierre de estaciones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/02/2026 23:18

“Tu papá te acompañó hasta que...”: Emilia Dides reveló que su bebé sufrió complicaciones tras el parto

Además, la ex Miss Chile compartió fotografías inéditas tras el nacimiento de su pequeña.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Emilia Dides reapareció en redes sociales tras comunicar el nacimiento de su hija, Mia Ignacia, fruto de su relación con el deportista Sammis Reyes, y reveló que la bebé tuvo complicaciones tras el parto.

La pequeña presentó dificultades para respirar, lo que fue detallado en extenso por la ex Miss Chile en un post de su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Emilia Dides?

Dides publicó una serie de fotografías después del nacimiento de Mia y señaló: "El día que llegaste no pude tenerte en mis brazos desde el primer momento, pero tu papá te acompañó hasta que pudiste respirar bien".

En esa misma línea, agregó: "Y como eres una guerrera, lo lograste, mi amor".

"Estos días contigo han sido llenos de emociones, pero sobre todo de amor. Gracias por tu ternura, por tus cariños y por ser parte de nosotros", expresó la ex Miss Chile.

Emilia compartió fotografías inéditas junto a su bebé, cuyo rostro prefirió difuminar y en las postales también aparece Sammis durmiendo una siesta junto a su hija.

"Viniste a salvar muchas partes de mi alma que necesitaban de ti. Te amo", concluyó Dides, en una publicación que casi alcanzó los 200 mil "me gusta" en menos de una hora.

Revisa la publicación en Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos, subsidios y becas en febrero 2026: Revisa el calendario de pagos, trámites y postulaciones

Lo último

Lo más visto

Rechazan prisión preventiva para Alberto Larraín y resto de imputados por Caso ProCultura

Todos los acusados quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional, ya que el juez Patricio Álvarez consideró que no se habían acreditado los delitos.

03/02/2026

Se lanzaban carbón encendido al cuerpo: Video muestra a brigadistas de Conaf jugando con brasas en el Maule

Desde la Corporación Nacional Forestal rechazaron lo sucedido y decidieron desvincular a los funcionarios.

03/02/2026

Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón. 

03/02/2026

“Me despido con una…”: El emotivo mensaje del bailarín de Cony Capelli tras dejar Fiebre de Baile

Durante la mañana de este martes, David Sáez utilizó sus redes sociales para entregar unas palabras a sus seguidores luego de terminar su participación en el programa de baile de Chilevisión.

03/02/2026