“No está tan segura...”: Revelan información que da un vuelco total sobre la nueva relación de Álvaro Ballero - Chilevisión

Al parecer, el vínculo entre Álvaro y María José Reyes no sería tan formal y la exposición de los últimos días habría influido.
Este martes, Pablo Candia reveló una nueva información en Plan Perfecto que pone en jaque la relación de Álvaro Ballero con María José Reyes.
Esto, debido a que el periodista aseguró que esta relación no es tan formal, puesto que la mujer no se encontraría tan segura de avanzar con Álvaro.
"Me están diciendo que, al parecer, María José, la nueva chica de Ballero no está tan comprometida con la relación, no está tan segura de este pololeo que se dice", reveló Pablo Candia en el último capítulo de Plan Perfecto.
En esa misma línea, agregó: "Están saliendo solamente. No está tan segura de esto, así que tampoco nos casemos".
Cabe destacar que María José Reyes ya conoce a la familia de Álvaro Ballero dado que hace pocas semanas asistieron a un matrimonio en conjunto. Desde aquel entonces, el empresario se ha mantenido compartiendo imágenes junto a ella en distintas actividades.