Servicio Militar 2026: Revisa los requisitos de exclusión si fuiste seleccionado y no puedes hacerlo - Chilevisión

14/10/2025 16:20

Servicio Militar 2026: Revisa los requisitos de exclusión si fuiste seleccionado y no puedes hacerlo

El Servicio Militar ya publicó los resultados del llamado general de cara al año 2026 y son muchos los jóvenes que consideran no estar disponibles para hacerlo. Es por eso que a continuación te detallamos las causas oficiales de exclusión.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este lunes, se publicaron los resultados del llamado general para realizar el Servicio Militar en 2026, el cual se utiliza para completar la cantidad de cupos que faltan una vez terminado el proceso de postulación voluntaria

El sorteo considera a hombres que cumplen la mayoría de edad el próximo año. En el caso de ser llamado, serás evaluado por una comisión médica y militar que determinará si tienes las condiciones para realizar el servicio.

De igual forma, el llamado contempla dos alternativas: aceptarlo y cumplir el servicio o solicitar exclusión por problemas de salud, sociales o económicos, u optar por una modalidad alternativa si se encuentran cursando estudios superiores.

¿Cómo excluirse del Servicio Militar 2026?

Son diversas las razones por las cuales se puede lograr la exclusión del Servicio Militar: 

  • Presentas una imposibilidad física, psíquica o social.
  • Cumplir el Servicio Militar generará un deterioro económico en tu grupo familiar.
  • Eres miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile.
  • Te casaste, estás en vías de ser padre o lo eres con anterioridad al sorteo.
  • Fuiste condenado a una pena aflictiva.
  • Eres descendiente por consanguinidad en línea recta y colateral, ambos hasta el segundo grado inclusive, de víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política.

Para realizar el trámite, debes ir a una oficina del cantón de reclutamiento e ingresar una reclamación ante la Comisión Especial de Acreditación (CEA). Allí deberás acreditar con documentos la razón por la cual no puedes hacer el Servicio Militar

Servicio Militar 2026: Revisa con tu RUT si fuiste seleccionado

Los resultados del sorteo se publicaron hoy 14 de octubre, y los jóvenes seleccionados tienen plazo hasta noviembre para presentar su reclamación.

Puedes revisar con tu RUT si estás sorteado ingresando a este link, o bien, pinchando la siguiente imagen:

