Cortes de luz tres días seguidos: Revisa las zonas que estarán sin suministro en la región de Valparaíso - Chilevisión

 Cortes de luz tres días seguidos: Revisa las zonas que estarán sin suministro en la región de Valparaíso
13/02/2026 13:29

Cortes de luz tres días seguidos: Revisa las zonas que estarán sin suministro en la región de Valparaíso

Sectores de las comunas de San Antonio, Valparaíso, Quillota y Villa Alemana sufrirán interrupciones durante el fin de semana. Revisa acá el mapa de las áreas afectadas.

Publicado por CHV Noticias

Chilquinta, empresa a cargo de la distribución de electricidad en la región de Valparaíso, informó cuáles serán las comunas que sufrirán cortes de suministro los próximos días. 

Según lo informado en su plataforma, las interrupciones de este fin de semana comenzarán el viernes 13 y finalizarán el domingo 15, totalizando tres jornadas seguidas de trabajo.

Las comunas afectadas son San Antonio, Valparaíso, Quillota y Villa Alemana, con cortes de energía de varias horas. Revisa acá el detalle de las zonas afectadas.

Adivierten que habrá cortes de luz en cuatro comunas de la región de Valparaíso

  • San Antonio: Viernes 13 de febrero entre las 09:00 y las 15:00 horas.

  • Valparaíso: Sábado 14 de febrero entre las 09:00 y las 14:00 horas.

Quillota: Sábado 14 de febrero entre las 06:00 y las 09:45 horas.

Villa Alemana: Domingo 15 de febrero entre las 07:00 y las 13:15 horas.

