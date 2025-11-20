 “El cuerpo reaccionó”: Fran Virgilio regresó sorpresivamente a Chile y sufrió percance de salud - Chilevisión
20/11/2025 17:47

“El cuerpo reaccionó”: Fran Virgilio regresó sorpresivamente a Chile y sufrió percance de salud

La influencer llegó de sorpresa y apareció en un evento laboral donde revolucionó a los internautas y luego compartió detalles sobre su estado de salud.

Publicado por CHV Noticias

Fran Virgilio regresó a Chile durante la mañana de este miércoles y sorprendió a sus seguidores tras aparecer en un evento laboral de una marca de la que es embajadora.

Horas más tarde, la influencer comenzó a sentir dolencias físicas que la obligaron a ir donde un especialista, causando preocupación entre los internautas.

Fran Virgilio y su regreso a Chile

"Lo que extrañaba mi auto, no se imaginan", escribió durante la noche de este jueves la influencer y luego publicó una fotografía donde se reencuentra con su gatito.

Horas más tarde, confesó: "Llegué a Chile ayer en la mañana y el cuerpo reaccionó: No puedo mover el cuello, además de que llegué más chueca de lo que ya soy".

Finalmente, la influencer reveló que sufre de escoliosis, por lo que horas después de llegar a Chile tuvo que tomar una sesión de quiropraxia oriental.

Revisa las publicaciones de Instagram:

