Ricardo Arjona rompe todos los récords y suma su décima presentación en Chile: Esta es la fecha - Chilevisión

03/02/2026 17:14

Ricardo Arjona rompe todos los récords y suma su décima presentación en Chile: Esta es la fecha

En medio de su exitosa gira "Lo que el Seco no dijo", el cantautor gautemalteco confirmó que habrá un nuevo concierto en nuestro país.

Publicado por CHV Noticias

Tras un éxito arrollador y un récord absoluto de ventas, Ricardo Arjona anuncia oficialmente su décima fecha en Chile con el tour "Lo que el Seco no dijo Tour", un concierto que se ha transformado en uno de los encuentros más esperados y emocionantes de los últimos años.

El anuncio llega luego de una demanda extraordinaria que agotó entradas en tiempo récord, confirmando que el público chileno no solo acompaña a Arjona, sino que lo convierte, una vez más, en un fenómeno imposible de repetir.

Esta nueva fecha no solo extiende la gira: es una oportunidad única para quienes aún no han vivido un show que ya hizo historia.

Un vínculo histórico con Chile

A lo largo de los años, Ricardo Arjona ha construido una relación profunda y honesta con el público chileno, sumando así 42 presentaciones en el país entre 2006 y 2026, encuentros que han marcado a distintas generaciones y que hoy explican por qué cada regreso se vive como un evento irrepetible.

  • 2006: 4 presentaciones
  • 2009: 4 presentaciones
  • 2010: 2 presentaciones
  • 2012: 6 presentaciones
  • 2014: 5 presentaciones
  • 2017: 5 presentaciones
  • 2022: 6 presentaciones
  • 2026: 10 presentaciones

Con esta nueva etapa de "Lo que el Seco no dijo", Arjona vuelve a escribir historia en Chile, reafirmando su lugar como uno de los artistas más influyentes, convocantes y queridos de la música en español.

¿Cómo conseguir entradas para el show de Ricardo Arjona?

Concebido como la gira más grande de su carrera, este tour es un viaje cargado de honestidad, emoción y cercanía. Cada canción se vive distinto, cada palabra conecta y cada noche se transforma en un recuerdo que queda para siempre.

La respuesta del público chileno confirma que este regreso no es solo un éxito artístico, sino un fenómeno cultural y emocional que hay que vivir al menos una vez.

Así, la nueva fecha quedó fijada para el sábado 20 de junio de 2026 en el Movistar Arena. Puedes conseguir tus entradas a través de PuntoTicket.

Experiencias exclusivas y una sorpresa imperdible

¡Atención! Esta nueva fecha viene con una gran sorpresa pensada especialmente para los fans.

Entre todas las personas que compren entradas para esta décima fecha, se sortearán 4 experiencias backstage exclusivas, una oportunidad única para vivir el concierto desde adentro, conocer espacios reservados y acercarse como nunca al universo de Ricardo Arjona.

