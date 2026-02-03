Impacto por desaparición de excarabinero desde hogar de ancianos: Familia denuncia negligencia - Chilevisión

Luis Cabezas Fernández es un exuniformado a quien se le perdió el rastro de un hogar de ancianos en Los Ángeles. A un mes, su familia dice no saber nada de él y denuncia irregularidades.

Preocupación ha causado la desaparición de Luis Cabezas Fernández, un excarabinero de 84 años, cuyo último avistamiento fue en un hogar de ancianos de Los Ángeles, en la región del Biobío.

El uniformado (r), quien padece de algunas patologías neurológicas, ingresó el pasado 5 de enero a la residencia de manera transitoria. El objetivo, dice su familia, era estar allí unos días antes de traerlo a Santiago.

Sin embargo, un día después, el 6 de enero, se le perdió el rastro definitivamente. De acuerdo a información preliminar, el hombre salió por la ventana y escapó con destino desconocido.

Familia de excarabinero retirado denuncia negligencia por su desaparición

A casi un mes de ese episodio, María José Álvarez, nieta de Luis Cabezas Fernández, conversó con Contigo en Directo y denunció que "hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna noticia respecto a mi abuelo".

A lo anterior se sumaron los escasos resultados que arrojó la búsqueda hecha tanto por la familia como por Policía de Investigaciones y Bomberos, especialmente en la última ubicación que emitió su teléfono celular.

Otra de las cosas que ha llamado la atención sería la hora en la que efectivamente el exuniformado se fugó del hogar. Según la tesis de su familia, habría ocurrido alrededor de las 8 de la tarde.

No obstante, al denunciar la presunta desgracia, el hogar de ancianos indicó que el extravío ocurrió cerca de las 22 horas. Lo anterior tampoco pudo ser clarificado por cámaras de seguridad, pues en ese momento no estaban registrando el video.

Mira acá el momento: