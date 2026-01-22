Tras alerta de vecinos: Detienen a sospechoso de iniciar focos de incendio en Punta de Parra - Chilevisión

Al momento de su detención, el sujeto portaba un encendedor, un bastón retráctil y 18 envoltorios de cocaína base. En paralelo, el Servicio Médico Legal dio cuenta de los avances en la identificación de las víctimas fatales.

La Policía de Investigaciones (PDI) informó de la detención de una persona sospechosa de iniciar focos de incendios durante la noche en Punta de Parra, región del Biobío.

En un trabajo coordinado con personal de la Armada y Seguridad Pública de Tomé, se logró la captura de un sujeto en el sector de un bosque forestal detrás de los departamentos de Punta de Parra.

Fueron los vecinos quienes dieron la alerta luego de observar a personas encendiendo fuego en horario en el que regía el toque de queda.

Al momento de ser encontrado, el sujeto portaba un encendedor y un bastón retráctil. Tras la revisión de sus vestimentas, al interior del calcetín izquierdo, se encontraron 18 envoltorios contenedores de una sustancia en polvo beige, la que al resultado de la prueba de campo arrojó ser cocaína base.

El detenido se encuentra en dependencias de la Bicrim Tomé y personal de la PDI pertenecientes al grupo de Investigación Criminal de Incendios Forestales se hará cargo de las investigación.

SML identifica a víctimas de incendios

El Servicio Médico Legal en tanto se encuentra trabajando en la identificación de las víctimas fatales de los incendios que han afectado desde el fin de semana a las regiones del Biobío y Ñuble.

Según dio cuenta la institución tras el complejo proceso en base a recolección de ADN, hasta el momento se ha logrado identificar a 11 de los fallecidos, 8 de los cuales ya fueron entregados a sus familias.