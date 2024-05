Ex pareja de Camila Recabarren es acusado de “maltrato psicológico” por Kelly Montaño - Chilevisión

La modelo colombiana entregó detalles de su ruptura con el empresario argentino de 69 años y aseguró que, en gran parte, se debió a la "falta de apoyo" que percibió de su parte.

La modelo colombiana Kelly Montaño se refirió a su separación de Alberto "Tatón" Púrpura y desclasificó los verdaderos motivos que provocaron el quiebre con el empresario argentino de 69 años.

"Los motivos de la separación tienen que ver con el nulo apoyo de él en este sueño mío (el modelaje)", comenzó diciendo en entrevista con FM DOS. "Además empecé con el tema de mi programa y no sentí ese apoyo como el que yo siempre le brindé".

En ese sentido, Montaño señaló que quiere profundizar e internacionalizar su carrera, debido a que "ha tenido varias propuestas para viajar y hacer lo que a mí me gusta", según relató.

Por lo mismo, al no percibir apoyo, decidió cortar la relación. Sin embargo, emitió una delicada acusación que habría sido clave: "Yo doy fé de que el maltrato psicológico existe, una cosa llevó a la otra y le dije 'ok, hasta aquí y chao'", sostuvo en la conversación.

Finalmente, la modelo dijo estar concentrada al ciento por ciento en su proyecto en la televisión y adelantó que trabaja en la creación de una agencia de modelos para "formarlas de manera internacional".

"A mi familia y a mi expareja ya les he dedicado el tiempo suficiente, creo que en esta oportunidad necesito darme tiempo para mí y para lograr mis cosas. Si una persona no te suma entonces que no te reste", concluyó.