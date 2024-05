"Pude haber muerto": Claudio Palma compartió fuerte reflexión tras accidente de tránsito

Justo cuando iba en camino a su trabajo, un violento choque impidió que pudiera llegar, por lo que no pudo tomar su rol en el partido. "Quedé mal del cuello (...) no iba a poder relatar", indicó.

Claudio Palma tuvo un complicado día el pasado miércoles, jornada en que tenía que relatar el encuentro entre Colo Colo y Alianza Lima en el marco de la Copa Libertadores. Sin embargo, los planes cambiaron radicalmente.

Justo cuando iba en camino, un violento accidente automovilístico impidió que pudiera llegar a su trabajo, por lo que no pudo tomar su rol en el partido. "Quedé mal del cuello y todo, tuve que llamar al canal para avisar que no iba a poder relatar", indicó.

"Baje de mi casa en Las Vizcachas, iba en verde, tranquilo. Y el tipo iba de poniente a oriente, giró en la calle el Peñón cuando lo agarré. Gracias a dios se reventaron los airbags. Ese auto antiguo me salvó", fue cómo recordó los detalles del choque.

"Fue bien fuerte todo"

"Después del choque me bajé para conversar con el tipo y decirle que se recuperara. Ojalá se recupere bien porque fue bien fuerte todo", fue parte de la conversación que Palma tuvo con LUN.

Sobre las consecuencias del accidente, indicó: "Me dijeron que me diera tres días de reposo y que ahí viera cómo me sentía. Me siento bien, salvo unos dolores en la espalda, así que le dije al canal que podía relatar".

"Creo que me salvó el de arriba"

"Ahora entiendo e imagino lo que se debe sentir al perder un ser querido en un accidente de tránsito. Todo es fuerte, doloroso, impactante y uno queda con esa angustia", sinceró.

"Por suerte estoy bien, no tengo mayores dolores. Pero es inevitable pensar en que me pude haber muerto o haber quedado inválido (...) Yo soy muy creyente. No sé si me salvaron los airbags, creo que me salvó el de arriba", cerró.