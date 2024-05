"Lo trasladaron de la UCI": Constanza Mackenna actualizó estado de salud de su hijo

El susto fue grande y la preocupación continúa, al igual que la recuperación del menor; aunque fue ella misma quien indicó que su hijo Teo ha evolucionado de manera positiva, lo que calmó bastante la situación para ella.

Constanza Mackenna preocupó a sus seguidores en redes sociales luego de dar a conocer durante este sábado que su hijo está atravesando un complicado episodio de salud.

La actriz nacional compartió un registro en su cuenta de Instagram donde se le podía ver en compañía de su hijo Teo, quien debió recibir hospitalización tras ser afectado por un virus que no han podido detectar todavía.

Y aunque el susto fue grande y la preocupación de Mackenna continúa, al igual que la recuperación del menor, fue ella misma quien actualizó su estado de salud, indicando que ha evolucionado.

"Hoy lo trasladaron de la UCI a la UTI"

"Está con una bronconeumonía severa, pero no sabemos qué virus fue el que lo produjo. En sus exámenes salieron los seis virus más típicos que se identificaron todos negativos", fue parte de lo que contó a Página 7 tras lo ocurrido con su hijo.

"Él está mejor, hoy lo trasladaron de la UCI a la UTI, así que hay avances positivos", aseguró con más tranquilidad que antes. Aunque admitió que han sido horas complejas: "Me he tratado de mantener fuerte y positiva, pero cuando supimos que si no reaccionaba al tratamiento, iban a tener que intubarlo, me quebré por completo", indicó.

"Es muy duro ver a un hijo pasarlo mal y no poder hacer nada. Tener que entregarlo a otras manos para que lo ayuden a mejorar para mí es muy frustrante", cerró.