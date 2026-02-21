Masivo corte de luz afecta a comunas en la RM: Estas son las zonas afectadas - Chilevisión

La información confirmada durante la jornada de este sábado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) indica que son siete las comunas de la Región Metropolitana que presentan fallas en el servicio.

Durante la tarde de este sábado, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que actualmente hay más de 44 mil clientes sin luz en la Región Metropolitana.

Lo anterior, luego de que en la tarde de este lunes se registrara una emergencia en la comuna de Puente Alto, donde más de 40 mil usuarios permanecen sin suministros.

De acuerdo al organismo, son siete las comunas que presentan fallas en el servicio.

Corte de luz afecta a 44 mil clientes en la Región Metropolitana