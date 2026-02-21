Incendio forestal afectó a una hacienda en Puente Alto: SEC reporta 34 mil clientes sin luz - Chilevisión

De acuerdo a lo informado por Senapred, la emergencia se produjo en un sector cercano a zonas pobladas. A raíz del siniestro, la comuna ha sufrido un corte masivo del suministro eléctrico.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para Puente Alto, en la Región Metropolitana, producto de un incendio forestal.

La emergencia llamada "Hacienda el Peñón 2" ha ocasionado que compañías de bomberos y equipos de emergencia se movilicen a la zona para combatir la propagación de las llamas.

De manera preliminar, el organismo indicó que "el incendio se encuentra cercano a sectores poblados" y que "no se reportan daños a viviendas ni afectación en personas".

ACTUALIZACIÓN: Controlan incendio forestal en comuna de Puente Alto

Tras horas de combate, Senapred informó que la emergencia que afectó a la Hacienda el Peñón fue controlada por bomberos y brigadistas.

Asimismo, la dirección regional canceló la alerta roja declarada durante la tarde.

