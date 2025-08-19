“Vuelvo distinto”: Francisco Kaminski reaparece en Instagram tras semanas de completo silencio - Chilevisión

El conductor de televisión se mantuvo alejado de las redes por unos días a raíz de su vinculación con el caso del Rey de Meiggs. Ahora, el locutor volvió con un mensaje de autosuperación.

Tras varios días de silencio, Francisco Kaminski reapareció en redes sociales en medio del complejo momento que atraviesa por su vinculación con el empresario José Felipe Reyes Ossa, también conocido como el Rey de Meiggs.

El locutor radial volvió a habilitar su cuenta de Instagram esta jornada, pues según contó hace unas semanas, la había desactivado para proteger a su círculo cercano a raíz de la sobreexposición del caso.

Ahora, el comunicador volvió a tener disponible su perfil y, junto con ello, realizó una publicación donde escribió también un mensaje de autosuperación.

“¡¡¡A veces la vida te pide silencio!!! Hoy vuelvo distinto, solo y con más amor propio que nunca”, escribió Kaminski, quien aprovechó de agradecer el apoyo de sus cercanos.

“Gracias a quienes siguen aquí, este nuevo comienzo es nuestro. ¡De todos los que no abandonan! Gracias”, concluyó el conductor de televisión en la plataforma.

Cabe mencionar que fue este lunes cuando se reveló que el animador se encontraría en la mira de Contraloría. Esto, ya que un informe detectó posibles irregularidades en la realización del Festival Guatón Loyola en Los Andes, del cual Kaminski participó en su realización.