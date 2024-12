Denise Rosenthal pidió apoyo tras revelar que atraviesa complejo momento de salud: “Ha sido súper fuerte” - Chilevisión

La cantante compartió la noticia desde un recinto médico hasta donde llegó por un fuerte dolor que la complicó. De todas maneras se mostró positiva y con ganas de mejorarse muy pronto.

Denise Rosenthal preocupó a sus fanáticos y seguidores al revelar que atraviesa una compleja situación que afecta su salud.

La cantante encendió las alertas durante la tarde de este martes, cuando usó sus historias de Instagram para hablarle a su público y pedirles que le enviasen amor y buenos deseos en este difícil momento.

Todo inició con un breve video donde se le ve tendida en la cama de un recinto médico, con cara de pena, pero manteniendo el buen ánimo.

El complejo momento de Denise Rosenthal

Seguido de eso, la intérprete de 34 años subió una nueva foto donde explicó lo que le está ocurriendo y expresó su sentir por las complicaciones que sufre.

“Nunca he estado ni cerca de estar en esta situación y ha sido súper fuerte. Estoy bien y no es nada grave pero me dan miedo estas cosas y tengo un dolor que no se imaginan, desde hace mucho rato más encima”, señaló.

En ese sentido, reveló que lo que la está afectando es una hernia que describió como “enorme”. De todas maneras se mostró positiva y aseguró que “la voy a reabsorber y se va a ir a la csm (sic) porque mi cuerpo es hermoso, fuerte y resiliente”.

“Mándenme amor sanador”, agregó en una nueva imágen, pidiendo apoyo.