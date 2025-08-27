“No sale de la casa por vergüenza”: Revelan estado de Fran Virgilio tras infidelidad de Karol Lucero - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez entregó nuevos detalles de cómo la influencer ha enfrentado la mediática traición de su marido y contó que se ha refugiado en sus cercanos y amigas.

Fran Virgilio dejó la casa de Karol Lucero tras la infidelidad que su esposo reconoció con Ilaisa Henríquez, también conocida como DJ Isi Glock.

La joven optó por mantenerse alejada de las redes sociales por unos días y prefirió guardar silencio ante las preguntas de la prensa.

Sin embargo, Cecilia Gutiérrez entregó nuevos detalles en su podcats Bombastic de cómo estaría viviendo este proceso la joven.

En un principio destacó que “Fran es influencer, también un poco gracias a su relación con Karol. También ha obtenido ciertos réditos de esta relación”.

No obstante, señaló que siempre ha preferido un perfil más bajo frente a los medios, en especial durante este proceso donde se ha visto envuelta por la infidelidad de su pareja.

“Me dijeron que se fue a la casa de una amiga y no sale de la casa de su amiga porque le da vergüenza”, aseguró.

Fran Virgilio rompió el silencio en redes sociales

Fran Virgilio rompió el silencio luego de la infidelidad de Karol Lucero y ocupó sus redes sociales para agredecer el cariño de sus seguidores.

“Agradezco de corazón cada mensaje de apoyo y cariño que me han enviado estos días. Estuve ausente, enfocada en cuidarme, con terapia, acompañada de mi familia y mis amigas”, escribió en sus historias.

Además, la joven se refirió a la entrevista pagada que dio Karol Lucero y deslizó una indirecta por el actuar del comunicador.

“Respecto a los medios, nunca he hablado y esta no será la excepción. No podría lucrar con algo que me causa tanto dolor. Cuídense mucho, los quiero y gracias”, acotó.