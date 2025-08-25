 “Que cerremos...”: DJ Ilaisa aseguró que familiares de Fran Virgilio la contactaron tras revelar infidelidad - Chilevisión
25/08/2025 07:55

“Que cerremos...”: DJ Ilaisa aseguró que familiares de Fran Virgilio la contactaron tras revelar infidelidad

Según el relato de Ilaisa Henríquez, los primos de Virgilio la contactaron e hicieron ofrecimientos para evitar que diera su primera entrevista a Primer Plano.

Publicado por CHV Noticias

Ilaisa Henríquez, también conocida como "Isi Glock", aseguró este domingo en Primer Plano que los familiares de Francisca Virgilio la contactaron para convencerla de que no hablara en el programa sobre la infidelidad de Karol Dance.

La DJ aclaró que nunca ha visto en persona a la esposa de Karol y que sus familiares le preguntaron qué tenían que hacer para que la infidelidad no se siguiera exponiendo públicamente.

¿Qué dijo Ilaisa Henríquez?

"Nunca la he visto en persona, no la conozco, nunca la he visto", aseguró Henríquez en primer lugar, quien además comentó que Karol solía invitar a sus colaboradores a fiestas en hoteles cercanos a Like Media, pero Fran Virgilio nunca llegaba con él.

En esa misma línea, se le preguntó a Henríquez si Virgilio la había contactado después de darse a conocer la infidelidad de Karol y contestó: "No, solamente sus familiares, primos".

"Sus primos me han contactado (...) Me escriben y me dicen que si existe la posibilidad de que yo no lo exponga, no lo hable, que cerremos el tema acá, tanto por cuidar a Fran, por cuidar la situación", expuso Ilaisa.

Finalmente, según su relato, los familiares de Virgilio añadieron: "Si es que había alguna posibilidad o qué tenían que hacer ellos para que yo no hablara. No sé si dinero o no porque no lo dice textualmente (...) pero obviamente aludiendo a qué es lo que yo necesito para yo no hablar y no seguir agrandando la situación".

Revive el capítulo de Primer Plano:

