 “Se estaba arrancando...”: DJ que abofeteó a Isi Glock en disco entregó su versión de los hechos - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/08/2025 17:21

“Se estaba arrancando...”: DJ que abofeteó a Isi Glock en disco entregó su versión de los hechos

La influencer y DJ Entropika conversó con Danilo21 para dar su versión de los hechos luego de que saliera a la luz el video de la pelea, indicando que Isi Glock le hizo un gesto inapropiado.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo salió a la luz un video de una pelea entre DJ Isi Glock y otra DJ, conocida como Entropika, quien salió a dar su versión de los hechos.

La también influencer habló con Danilo21 para señalarle que "el único motivo de lo ocurrido, fue porque ella (Isi Glock) se subía a sacarme del escenario haciéndome *signo de levantar dedo de al medio*".

"Se puede ver su mitomanía"

Entropika aseguró que todo esto fue "arriba de un escenario frente a mi público, lo que es una falta de respeto no menor para cualquier DJ".

"Cabe recalcar que jamás fue mientras ella tocaba, por eso ya estaban las luces encendidas, y yo intenté evitar que hubiera gente, porque como digo, no me interesaba salir en tus redes ni muchos en la tele como ella", continuó.

En esa línea, la DJ detalló que "como se estaba arrancando no pude esperar más. Yo me subí a hablarle y ella me ignoró diciendo que no estaba hablando conmigo. Ella me faltó el respeto y yo también, ambas a su modo".

"Y como último creo que se puede ver su mitomanía desde que dice que salen 5 personas y la única persona que se metió fue a defenderla a ella", sentenció.

De esta forma, la DJ desmintió la historia publicada por Isi Glock, la cual posteriormente eliminó, donde señalaba que Karol Dance fue quien le envió gente a golpearla.

Mira el mensaje a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Travel Sale 2025 inicia este lunes 25 de agosto: Conoce dónde revisar las mejores ofertas

Lo último

Lo más visto

Teatro suspendió shows de Natalia Valdebenito y ella arremetió: “No hagan más el ridículo”

La suspensión de dichas funciones llega luego de que Valdebenito emitiera dichos sobre los mineros fallecidos en El Teniente; sin embargo, el teatro argumentó "razones de fuerza mayor".

24/08/2025

“Se estaba arrancando...”: DJ que abofeteó a Isi Glock en disco entregó su versión de los hechos

La influencer y DJ Entropika conversó con Danilo21 para dar su versión de los hechos luego de que saliera a la luz el video de la pelea, indicando que Isi Glock le hizo un gesto inapropiado.

24/08/2025

“Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años

El actor dedicó un emotivo mensaje en el que refleja los últimos momentos de la vida de su madre, marcados por un complejo cuadro de salud.

24/08/2025

“Se paró y se fue”: Pablo Herrera protagonizó fuerte altercado en podcast de Juan Falcón

El conflicto se dio luego de que el intérprete se molestara por una pregunta relacionada con la política, tomando la decisión de irse del lugar.

23/08/2025