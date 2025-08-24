“Se estaba arrancando...”: DJ que abofeteó a Isi Glock en disco entregó su versión de los hechos - Chilevisión

La influencer y DJ Entropika conversó con Danilo21 para dar su versión de los hechos luego de que saliera a la luz el video de la pelea, indicando que Isi Glock le hizo un gesto inapropiado.

Este domingo salió a la luz un video de una pelea entre DJ Isi Glock y otra DJ, conocida como Entropika, quien salió a dar su versión de los hechos.

La también influencer habló con Danilo21 para señalarle que "el único motivo de lo ocurrido, fue porque ella (Isi Glock) se subía a sacarme del escenario haciéndome *signo de levantar dedo de al medio*".

"Se puede ver su mitomanía"

Entropika aseguró que todo esto fue "arriba de un escenario frente a mi público, lo que es una falta de respeto no menor para cualquier DJ".

"Cabe recalcar que jamás fue mientras ella tocaba, por eso ya estaban las luces encendidas, y yo intenté evitar que hubiera gente, porque como digo, no me interesaba salir en tus redes ni muchos en la tele como ella", continuó.

En esa línea, la DJ detalló que "como se estaba arrancando no pude esperar más. Yo me subí a hablarle y ella me ignoró diciendo que no estaba hablando conmigo. Ella me faltó el respeto y yo también, ambas a su modo".

"Y como último creo que se puede ver su mitomanía desde que dice que salen 5 personas y la única persona que se metió fue a defenderla a ella", sentenció.

De esta forma, la DJ desmintió la historia publicada por Isi Glock, la cual posteriormente eliminó, donde señalaba que Karol Dance fue quien le envió gente a golpearla.

