VIDEO | Estados Unidos atacó nueva lancha con supuestos narcotraficantes en costa de Venezuela - Chilevisión

03/10/2025 16:30

Donald Trump aseguró que la embarcación, en la que murieron cuatro tripulantes, “estaba cargada con suficiente droga para matar entre 25.000 y 50.000 personas”.

Publicado por CHV Noticias

Estados Unidos atacó este viernes una nueva lancha sospechosa de transportar droga, en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela

Según informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el operativo tuvo como resultado la muerte de cuarto personas que iban a bordo de la embarcación. 

“Esta mañana, por orden del presidente Donald Trump, dirigí un ataque cinético letal contra una embarcación de narcotráfico afiliada a organizaciones designadas como terroristas en el área de responsabilidad del Comando Sur de EEUU”, detalló a través de su cuenta de X.

Hegseth explicó que la operación se realizó en aguas internacionales, cerca de la costa de Venezuela, “mientras la embarcación transportaba importantes cantidades de narcóticos, con destino a Estados Unidos” para, según sus palabras, “envenenar a nuestro pueblo”.

También aseguró que fuerzas de inteligencia confirmaron que la embarcación estaba dedicada al tráfico de estupefacientes y que “las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta marítima conocida por el tránsito de drogas”.

Quinto ataque a lanchas

Con este ataque se eleva a cinco los ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela y República Dominicana

Por su parte, Donald Trump aseguró a través de su red Truth Social, que la lancha “estaba cargada con suficiente droga para matar entre 25.000 y 50.000 personas”.

