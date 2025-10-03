VIDEO | Estados Unidos atacó nueva lancha con supuestos narcotraficantes en costa de Venezuela - Chilevisión

Donald Trump aseguró que la embarcación, en la que murieron cuatro tripulantes, “estaba cargada con suficiente droga para matar entre 25.000 y 50.000 personas”.

Estados Unidos atacó este viernes una nueva lancha sospechosa de transportar droga, en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela.

Según informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el operativo tuvo como resultado la muerte de cuarto personas que iban a bordo de la embarcación.

“Esta mañana, por orden del presidente Donald Trump, dirigí un ataque cinético letal contra una embarcación de narcotráfico afiliada a organizaciones designadas como terroristas en el área de responsabilidad del Comando Sur de EEUU”, detalló a través de su cuenta de X.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Hegseth explicó que la operación se realizó en aguas internacionales, cerca de la costa de Venezuela, “mientras la embarcación transportaba importantes cantidades de narcóticos, con destino a Estados Unidos” para, según sus palabras, “envenenar a nuestro pueblo”.

También aseguró que fuerzas de inteligencia confirmaron que la embarcación estaba dedicada al tráfico de estupefacientes y que “las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta marítima conocida por el tránsito de drogas”.

Quinto ataque a lanchas

Con este ataque se eleva a cinco los ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela y República Dominicana.

Por su parte, Donald Trump aseguró a través de su red Truth Social, que la lancha “estaba cargada con suficiente droga para matar entre 25.000 y 50.000 personas”.