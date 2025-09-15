 Venezuela eleva tensión con EEUU: Maduro ordena entrenamiento militar y armado de población civil - Chilevisión
15/09/2025 10:34

Venezuela eleva tensión con EEUU: Maduro ordena entrenamiento militar y armado de población civil

La milicia venezolana fue ordenada a inscribirse en filas militares y a aprender a utilizar armas de fuego. El regimen chavista a argumentado que se trata de una defensa a la patria, mientras que hay voces que denuncian reclutamiento forzoso.

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos continúa en las costas del Caribe luego de que el regimen chavista denunciara que los norteamericanos atacaron una embarcación atunera venezolana. 

La acusación se da en medio de una semana en la que Nicolás Maduro ordenó el entrenamiento militar de la población civil de Venezuela ante la posibilidad de conflicto mayor con EEUU

Nicolás Maduro ordena entrenamiento militar de población civil 

Desde Caracás se han viralizado imagenes en donde se ve a personas de la población civil portando armas de fuego y aprendiendo a disparar por primera vez. Tanto adultos como jóvenes forman parte de estos entrenamientos realizados por la Guardia Nacional Bolivariana

Desde el regimen chavista señalaron que se trataba de una inscripción voluntaria, sin embargo hay quienes denuncian ser obligados y amenazados con perder beneficios estatales en el caso de no participar. 

