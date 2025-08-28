“Me costó mucho…”: Emilia Dides compartió cómo lidia con molesto síntoma de su embarazo - Chilevisión

La modelo contó en sus redes sociales uno de los efectos que le han provocado sus primeros meses de gestación del hijo que espera junto a Sammis Reyes.

Ya van más de dos semanas desde que Emilia Dides y Sammis Reyes revelaron que están esperando a su primer hijo.

Tras el importante anuncio, la modelo ha documentado en sus redes sociales cómo vive los primeros meses de gestación, y confesó que ha sufrido de vómitos constantes.

En sus historias de Instagram, la reina de belleza contó que le “costó mucho” comer y no vomitar, pero que ha hecho un esfuerzo por mantener una buena alimentación.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El molesto síntoma de Emilia Dides

Acompañado de la foto de un plato de comida, Dides escribió: “¿Hay algo más rico que los tallarines con atún y crema?”.

“Al fin estoy empezando a regular mi alimentación para mi y mi guagua”, agregó.

Además de las molestias por su gestación, la modelo ha atravesado polémicas semanas, luego de que compartiera un video acusando que una marca la sacó de un viaje de trabajo por estar embarazada.





