VIDEO | “¡Le pregunté 10 veces!”: El descargo de Sammis Reyes a repentina petición de Emilia Dides - Chilevisión

Emilia Dides generó opiniones divididas en redes sociales este martes tras tener un cruce de opiniones con Sammis Reyes a raíz de un antojo durante su embarazo.

El deportista había comprado comida para toda la familia y Emilia aseguró que no quería, hasta que la comida llegó; sin embargo, ella esperaba que Reyes pidiera un plato para ella, a pesar de haber dicho que no lo quería.

¿Qué pasó con Emilia Dides y Sammis Reyes?

"Sammis pidió acaí para toda la familia, yo le dije no quiero, no quiero, no quiero", señaló Emilia en su cuenta de Instagram y luego el deportista señaló: "¡Le pregunté 10 veces!"

Por su parte, Dides agregó: "Las 10 veces dije que no, y aun así no me pidió y ahora quiero ¿Es su culpa?", mientras que Sammis se mostró evidentemente estresado, dado que su familia estaba apoyando a la cantante.

"Se comió la mitad de mi acaí", acusó Reyes, a lo que Emilia contestó: "A ver ¿Soy mala? O tú eres malo por no comprarme igual".

La familia presente reiteró en que el deportista debió haber comprado un plato de todos modos, debido a lo comunes que son los antojos durante un periodo gestacional y Sammis contestó: "¡Hue... poquito!".

Finalmente, Sammis se tomó el proceso con humor, dado que su pareja concluyó: "Cuando las mujeres dicen no, es sí (...) Nunca dejes a tu mujer sin comida".