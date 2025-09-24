 VIDEO | “¡Le pregunté 10 veces!”: El descargo de Sammis Reyes a repentina petición de Emilia Dides - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Captaron discusión previa al femicidio en Santiago: Agresor tenía orden de alejamiento VIDEO | Padre lo enfrentó: Revelan registro clave del femicidio de joven de 21 años en Santiago Mató a pareja, atacó al padre y se lanzó por el balcón: La trágica noche del femicidio en Santiago Emergencia en Metro de Santiago obligó suspensión de estaciones en Línea 1: Servicio fue normalizado Candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: Así ha reaccionado la oposición en Chile
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
24/09/2025 11:09

VIDEO | “¡Le pregunté 10 veces!”: El descargo de Sammis Reyes a repentina petición de Emilia Dides

La cantante estaba segura de que no quería comer y aunque lo repitió en múltiples ocasiones, lanzó sus descargos contra Sammis Reyes por no prepararse ante un eventual antojo.

Publicado por CHV Noticias

Emilia Dides generó opiniones divididas en redes sociales este martes tras tener un cruce de opiniones con Sammis Reyes a raíz de un antojo durante su embarazo.

El deportista había comprado comida para toda la familia y Emilia aseguró que no quería, hasta que la comida llegó; sin embargo, ella esperaba que Reyes pidiera un plato para ella, a pesar de haber dicho que no lo quería.

¿Qué pasó con Emilia Dides y Sammis Reyes?

"Sammis pidió acaí para toda la familia, yo le dije no quiero, no quiero, no quiero", señaló Emilia en su cuenta de Instagram y luego el deportista señaló: "¡Le pregunté 10 veces!"

Por su parte, Dides agregó: "Las 10 veces dije que no, y aun así no me pidió y ahora quiero ¿Es su culpa?", mientras que Sammis se mostró evidentemente estresado, dado que su familia estaba apoyando a la cantante.

"Se comió la mitad de mi acaí", acusó Reyes, a lo que Emilia contestó: "A ver ¿Soy mala? O tú eres malo por no comprarme igual".

La familia presente reiteró en que el deportista debió haber comprado un plato de todos modos, debido a lo comunes que son los antojos durante un periodo gestacional y Sammis contestó: "¡Hue... poquito!".

Finalmente, Sammis se tomó el proceso con humor, dado que su pareja concluyó: "Cuando las mujeres dicen no, es sí (...) Nunca dejes a tu mujer sin comida".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

Lo último

Lo más visto

Mató a pareja, atacó al padre y se lanzó por el balcón: La trágica noche del femicidio en Santiago

El único agresor de la joven madre de 21 años fue un hombre de 23 años, con quien tuvo un hijo. El atacante hirió al padre de la víctima.

24/09/2025

“Nos salvó la vida”: Melina Noto vivió momentos de terror en la casa y perro de Pangal jugó rol clave

La situación generó preocupación dentro de los seguidores de Melina, dado que se encuentra embarazada; sin embargo, su perro Bagual solucionó todo y se llenó de elogios.

24/09/2025

Adriana Barrientos destapó todo: Filtró que Carla Jara y Francisco Kaminski estarían “pronto a volver”

La ruptura amorosa entre Francisco Kaminski y Camila Andrade habría propiciado una cercanía entre el animador y Carla Jara durante las Fiestas Patrias que podría terminar en una reconciliación.

24/09/2025

Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

Diversas instituciones del Estado entregan apoyos automáticos para quienes quedaron sin trabajo. Conoce cuáles son, quiénes califican y cómo saber si los recibirás.

24/09/2025
Publicidad