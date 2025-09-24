VIDEO | “¡Le pregunté 10 veces!”: El descargo de Sammis Reyes a repentina petición de Emilia Dides - Chilevisión

La cantante estaba segura de que no quería comer y aunque lo repitió en múltiples ocasiones, lanzó sus descargos contra Sammis Reyes por no prepararse ante un eventual antojo.
Emilia Dides generó opiniones divididas en redes sociales este martes tras tener un cruce de opiniones con Sammis Reyes a raíz de un antojo durante su embarazo.
El deportista había comprado comida para toda la familia y Emilia aseguró que no quería, hasta que la comida llegó; sin embargo, ella esperaba que Reyes pidiera un plato para ella, a pesar de haber dicho que no lo quería.
"Sammis pidió acaí para toda la familia, yo le dije no quiero, no quiero, no quiero", señaló Emilia en su cuenta de Instagram y luego el deportista señaló: "¡Le pregunté 10 veces!"
Por su parte, Dides agregó: "Las 10 veces dije que no, y aun así no me pidió y ahora quiero ¿Es su culpa?", mientras que Sammis se mostró evidentemente estresado, dado que su familia estaba apoyando a la cantante.
"Se comió la mitad de mi acaí", acusó Reyes, a lo que Emilia contestó: "A ver ¿Soy mala? O tú eres malo por no comprarme igual".
La familia presente reiteró en que el deportista debió haber comprado un plato de todos modos, debido a lo comunes que son los antojos durante un periodo gestacional y Sammis contestó: "¡Hue... poquito!".
Finalmente, Sammis se tomó el proceso con humor, dado que su pareja concluyó: "Cuando las mujeres dicen no, es sí (...) Nunca dejes a tu mujer sin comida".