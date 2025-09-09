 “Me encantaría que mi heredero...”: La confesión de Sammis Reyes sobre el hijo que espera con Emilia Dides - Chilevisión
09/09/2025 16:40

“Me encantaría que mi heredero...”: La confesión de Sammis Reyes sobre el hijo que espera con Emilia Dides

El deportista habló sobre su paternidad y aseguró que desde que se enteró que sería padre, sus prioridades han cambiado por completo. Además, aseguró que quiere que su hijo crezca en Chile.

Publicado por CHV Noticias

El deportista Sammis Reyes habló sobre paternidad y de la llegada de su primer hijo con Emilia Dides, a un mes de que la modelo anunciara su primer embarazo.

En conversación con Las Últimas Noticias, el exjugador de la NFL relató cómo la espera por el nacimiento del bebé le ha cambiado la vida, pues aseguró que ha cambiado sus prioridades desde que se enteró que sería padre.

Sammis Reyes quiere que su hijo crezca en Chile

“Yo me aproblemé por muchas cosas en la vida, con la noticia de ser papá se simplificó todo”, reflexionó. “Hoy lo más importante es mi mujer, Emilia Dides, y mi hijo o hija que viene en camino”, agregó.

Consultado sobre si le gustaría que su hijo o nija naciera en Chile o Estados Unidos, señaló: “A mí me encantaría que mi heredero o heredera creciera en Chile y no tener que salir, porque el país es muy violento o es muy difícil ganarse la vida”.

“Me gustaría pelear por un país donde esté orgulloso de que mis hijos crezcan”, reconoció, justo antes de hablar en torno a la violencia en redes sociales, pues aseguró que “está todo más violento”.

Tenemos un serio problema de cyberhate, de odio en redes sociales, de bullying. Tal vez yo puedo soportar porque tengo harta espalda, pero hay de todos que no y se han terminado hasta matando”, reflexionó también.

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

