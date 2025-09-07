“No sé por qué causo tanto rechazo”: Sammis Reyes le respondió a Claudio Bravo tras críticas - Chilevisión

"El problema es que me fui, volví 14 años después y me doy cuenta de que la mentalidad sigue siendo la misma con gente igual de chaquetera", señaló Sammis, quien defendió su carrera deportiva.
Este domingo, Sammis Reyes se refirió a las críticas de Claudio Bravo, defendió su carrera en la National Football League (NFL) e hizo una reflexión en torno al trato que ha recibido desde que volvió al país.
"Yo amo a Chile, a los 16 años me hice un tatuaje en el bíceps derecho que dice Chile. Yo mojé la camiseta de la Roja del básquetbol (...) El problema es que me fui, volví 14 años después y me doy cuenta de que la mentalidad sigue siendo la misma con gente igual de chaquetera y no sé por qué causo tanto rechazo", respondió en LUN a la polémica.
Todo comenzó por una columna de opinión de Turno, titulada "Metaanálisis: ¿Por qué nadie toma en serio a Sammis Reyes?", donde Bravo comentó: "Tenemos una poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende, posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación".
Al respecto, Sammis Reyes contestó: "No sé si él (Claudio Bravo) fue sacado de contexto o realmente cuáles eran sus intenciones, pero creo que es difícil medir cosas. Por ejemplo, en el fútbol, en Chile, hay muchos equipos y si te va mal en uno, te cambias a otro".
En esa misma línea, agregó: "Claudio, para mí, siempre va a ser un ídolo, una persona que yo admiro, un ejemplo de superación para todos los chilenos, y sin importar lo que diga de mí".
Respecto de las razones que pudo haber tenido Bravo para emitir sus declaraciones, Sammis contestó: "Lo único que le digo a él es que es un grande, de que es un referente y que es una persona que marcó el camino para muchos deportistas y niños y niñas de Chile".
Reyes defendió su carrera en la NFL y explicó que se trata de un monopolio compuesto por 32 equipos, donde solo hay de 2 a 3 jugadores en la posición en la que él jugaba, por lo que hizo hincapié en que "no cualquiera llega ahí".
Del mismo modo, aseguró que hay desconocimiento sobre el básquetbol y futbol americano, lo que provoca que las personas usen como argumento la cantidad de minutos que jugó en cancha: "La NFL no se mide en minutos, se mide en snaps".
Finalmente, el deportista concluyó: "No voy a arrancarme del país porque me critiquen un poquito, todo lo contrario. Somos 19 millones de chilenos y si no nos apoyamos entre nosotros, nadie nos va a apoyar. No hay interés del resto del mundo sobre Chile y si seguimos acá peleando entre nosotros, eso me frustra".