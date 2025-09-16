VIDEO | “Tenemos noticias”: Emilia Dides mostró el emotivo momento en que supo que sería mamá - Chilevisión

Un mes ha pasado desde que anunció en Instagram que se convertiría en madre y este martes dio a conocer un íntimo registro que grabó con su pareja, Sammis Reyes.

A poco más de un mes de que dieron a conocer al mundo que serían padres, Emilia Dides compartió un inédito video que registró el momento en que se enteró que se convertiría en madre.

La ex Miss Chile fue este martes hasta su cuenta de Instagram para compartir el clip que dura apenas unos segundos y que muestra el instante en que vio el resultado del test de embarazo.

"Tenemos noticias", expresó al instante Sammis Reyes, padre de la guagua. Mientras que Dides atinó a besar a su pareja y a abrazarlo para celebrar el resultado de la prueba.

Sammis Reyes quiere que su hijo crezca en Chile

Cabe recordar que, hace unos días, el exNFL habló sobre su paternidad y, en conversación con LUN, expresó: "Yo me aproblemé por muchas cosas en la vida, con la noticia de ser papá se simplificó todo".

Consultado sobre si le gustaría que su hijo o nija naciera en Chile o Estados Unidos, señaló: “A mí me encantaría que mi heredero o heredera creciera en Chile y no tener que salir, porque el país es muy violento o es muy difícil ganarse la vida”.

“Me gustaría pelear por un país donde esté orgulloso de que mis hijos crezcan”, reconoció, justo antes de hablar en torno a la violencia en redes sociales, pues aseguró que “está todo más violento”.