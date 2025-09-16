 VIDEO | “Tenemos noticias”: Emilia Dides mostró el emotivo momento en que supo que sería mamá - Chilevisión
Minuto a minuto
Informe oficial: Revelan causa de muerte de joven que falleció en Mall Plaza Vespucio Era un regalo familiar: La historia de los adolescentes fallecidos al instalar bandera en Lican Ray VIDEO | El registro del momento en que guardias redujeron a joven que falleció en mall de La Florida Quedan pocos días: La fecha exacta en que deberás pagar IVA por compras en sitios como Temu y Shein Tragedia en Lican Ray: Benjamín y Matías, los pequeños hermanos fallecidos tras instalar bandera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/09/2025 19:04

VIDEO | “Tenemos noticias”: Emilia Dides mostró el emotivo momento en que supo que sería mamá

Un mes ha pasado desde que anunció en Instagram que se convertiría en madre y este martes dio a conocer un íntimo registro que grabó con su pareja, Sammis Reyes.

Publicado por CHV Noticias

A poco más de un mes de que dieron a conocer al mundo que serían padres, Emilia Dides compartió un inédito video que registró el momento en que se enteró que se convertiría en madre.

La ex Miss Chile fue este martes hasta su cuenta de Instagram para compartir el clip que dura apenas unos segundos y que muestra el instante en que vio el resultado del test de embarazo.

"Tenemos noticias", expresó al instante Sammis Reyes, padre de la guagua. Mientras que Dides atinó a besar a su pareja y a abrazarlo para celebrar el resultado de la prueba.

Sammis Reyes quiere que su hijo crezca en Chile

Cabe recordar que, hace unos días, el exNFL habló sobre su paternidad y, en conversación con LUN, expresó: "Yo me aproblemé por muchas cosas en la vida, con la noticia de ser papá se simplificó todo".

Consultado sobre si le gustaría que su hijo o nija naciera en Chile o Estados Unidos, señaló: “A mí me encantaría que mi heredero o heredera creciera en Chile y no tener que salir, porque el país es muy violento o es muy difícil ganarse la vida”.

“Me gustaría pelear por un país donde esté orgulloso de que mis hijos crezcan”, reconoció, justo antes de hablar en torno a la violencia en redes sociales, pues aseguró que “está todo más violento”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Peaje a “luca” en Fiestas Patrias: Revisa dónde, cuándo y a qué hora estarán disponibles

Lo último

Lo más visto

Informe oficial: Revelan causa de muerte de joven que falleció en Mall Plaza Vespucio

Un certificado de defunción del Servicio Médico Legal informó la causa de muerte del joven fallecido en horas de la tarde del martes en el centro comercial.

16/09/2025

Era un regalo familiar: La historia de los adolescentes fallecidos al instalar bandera en Lican Ray

Este martes se desarrolla el velorio de los hermanos en el Colegio de Humanidades de Villarrica. La municipalidad decretó duelo comunal y suspendió el desfile de Fiestas Patrias.

16/09/2025

Alega inocencia: Quién es la azafata chilena detenida en Nueva Zelanda por transportar cocaína oculta

La mujer de 33 años fue descubierta portando un litro de cocaína líquida al interior de envases de mostaza y ají. La tripulante fue detenida y se encuentra en arresto domiciliario en el país oceánico.

16/09/2025

VIDEO | Hasta le pidió foto: Artista emocionó al pdte. Boric con especial regalo en la Pampilla

A través de redes sociales, se viralizaron registros del momento en que un hombre se acercó al mandatario para entregarle una pintura hecha con sus manos.

16/09/2025