“Es válido para él”: Cristián de la Fuente respaldó a Sammis Reyes tras crítica de Claudio Bravo - Chilevisión

El actor reflexionó a raíz de los dichos del exarquero de La Roja sobre el éxito y el esfuerzo en contextos deportivos y compartió su apoyo al exjugador de la NFL.

Cristián de la Fuente se cuadró con Sammis Reyes y lo respaldó ante las críticas que surgieron de parte de Claudio Bravo.

El actor le dio su apoyo al deportista y respecto de los dichos del excapitán de La Roja y en el programa radial Ellos señaló que “obviamente, ser el bicampeón de América es tremendo, pero también el que ganó la liga del domingo, que es un hueón que trabaja, entrena de repente, y que es el campeón del barrio, es su mérito. Son distintos, pero cada uno tiene su mérito”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“El mérito que Sammis tiene en su vida, para sus capacidades, su realidad, es válido para él. Y si quiere disfrutarlo y hay gente que se lo aplaude, estamos en libertad de eso también”, valoró.

Sobre la opinión de Bravo, De la Fuente expuso que “no puedes medir al otro con tu barra de medición, porque el otro tiene otra realidad, demonios, temores, limitaciones. Y si para Sammis su sueño fue pisar una cancha de la NFL, aunque la haya pisado una vez, lo logró, porque su meta era esa, quizás su meta no era ser campeón”.

La crítica de Claudio Bravo a Sammis Reyes

La crítica de Claudio Bravo a surgió a raíz de una columna de Turno, titulada "Metaanálisis: ¿Por qué nadie toma en serio a Sammis Reyes?".

El otrora capitán de la generación dorada comentó la publicación con una reflexión sobre el éxito y los ídolos en Chile, en la que aseguró que "tenemos una poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende, posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación".