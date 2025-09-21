 “No pudimos...”: La frustración de Sammis Reyes y Emilia Dides tras robo - Chilevisión
Minuto a minuto
Muere niña de 11 años que fue atropellada por conductor ebrio en Pucón Balance de Fiestas Patrias 2025: Carabineros reportó 17 muertos y 456 siniestros viales Para HOY domingo: Emiten aviso por tormentas eléctricas en la RM, O'Higgins y Maule Actualizan estado de salud de Carabinero que cayó de un caballo en el Parque Padre Hurtado Carabinero en retiro murió tras caer en su camioneta al Río Malleco en Angol
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/09/2025 10:59

“No pudimos...”: La frustración de Sammis Reyes y Emilia Dides tras robo

La noticia la dio a conocer el deportista a través de sus redes sociales, donde publicó una foto junto a su pareja, la ex Miss Universo Chile.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo Sammis Reyes causó preocupación entre sus seguidores luego de señalar que junto a Emilia Dides, fueron víctimas de un robo.

El deportista dio a conocer la noticia a través de una historia de Instagram, donde indicó que les habían robado un pasaporte, sin especificar cuál de los dos habría sufrido la sustracción del documento.

Debido a esto, la pareja no pudo realizar el viaje que tenían planificado con destino a Turquía.

"No pudimos viajar a Turquía porque nos robaron el pasaporte", fue el texto con el cual el deportista acompañó la foto que publicó en sus redes.

Hasta el momento Emilia Dides no se ha referido al asunto, siendo sus últimas publicaciones en redes sociales sobre su participación en la Fiesta de la Pampilla 2025.

Mira la historia a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Beneficio por Años Cotizados: Esta es la edad para comenzar a recibir el bono de hasta $98 mil

Lo último

Lo más visto

No se guardó nada: Camila Andrade reveló las razones del quiebre con Francisco Kaminski

La ex Miss Chile ha respondido casi en su totalidad los comentarios que sus seguidores le dejan en redes sociales. En ese contexto, arremetió contra Francisco Kaminski.

21/09/2025

“Pensamos que sería para siempre”: Roon Antonio dedicó emotivo mensaje tras muerte de expareja

En un extenso mensaje, Roon relata cómo inició su relación con Nicolás y reveló que antes de su muerte tuvo la posibilidad de conversar en extenso con él.

21/09/2025

“No pudimos...”: La frustración de Sammis Reyes y Emilia Dides tras robo

La noticia la dio a conocer el deportista a través de sus redes sociales, donde publicó una foto junto a su pareja, la ex Miss Universo Chile.

21/09/2025

“Horrible”: Esta fue la crítica más comentada ante la transmisión de la Parada Militar 2025

Algunos televidentes señalaron que las cámaras centraban continuamente la atención en el presidente Gabriel Boric y otras autoridades, interrumpiendo la cobertura de los actos de las Fuerzas Armadas.

20/09/2025