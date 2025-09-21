“No pudimos...”: La frustración de Sammis Reyes y Emilia Dides tras robo - Chilevisión

La noticia la dio a conocer el deportista a través de sus redes sociales, donde publicó una foto junto a su pareja, la ex Miss Universo Chile.

Este domingo Sammis Reyes causó preocupación entre sus seguidores luego de señalar que junto a Emilia Dides, fueron víctimas de un robo.

El deportista dio a conocer la noticia a través de una historia de Instagram, donde indicó que les habían robado un pasaporte, sin especificar cuál de los dos habría sufrido la sustracción del documento.

Debido a esto, la pareja no pudo realizar el viaje que tenían planificado con destino a Turquía.

"No pudimos viajar a Turquía porque nos robaron el pasaporte", fue el texto con el cual el deportista acompañó la foto que publicó en sus redes.

Hasta el momento Emilia Dides no se ha referido al asunto, siendo sus últimas publicaciones en redes sociales sobre su participación en la Fiesta de la Pampilla 2025.

Mira la historia a continuación: