Emilia Dides mostró el avance de su embarazo con tiernas imágenes - Chilevisión

Las imágenes fueron compartidas en su Instagram en el contexto de su participación en la Fiesta de la Pampilla 2025.

Emilia Dides sorprendió a sus seguidores luego de publicar fotos donde se puede ver el avance de su embarazo.

La ex Miss Universo Chile compartió los registros para conmemorar el más reciente hito de su carrera, la animación de la Fiesta de La Pampilla 2025.

“Mi amor… Nuestro primer show animado, nuestro primer dieciocho, nuestro para siempre“, fue la descripción con la cual la modelo acompañó las fotos.

En esa línea, la cantante mostró imágenes de su embarazo a través de su cuenta de Instagram y señaló que “mi guagua está cada día más grande. Es del tamaño de una fruta verde y salada”.

Mira la publicación a continuación: