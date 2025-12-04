La dura caída que no se vio en cámara en Fiebre de Baile: Claudio Michaux tuvo inesperada reacción - Chilevisión

Karen, quien se desempeña como asistente de cámara en Fiebre de Baile, se volvió viral en TikTok. Este miércoles habló en el react del programa sobre el episodio en pleno baile de Skarleth Labra.

Una asistente de cámara se viralizó en redes sociales tras mostrar la caída que sufrió en plena emisión de Fiebre de Baile.

Todo ocurrió la noche del martes durante la presentación de Skarleth Labra, donde se lució con una emotiva coreografía de Mira Niñita de Los Jaivas.

En medio del baile, la trabajadora de Chilevisión terminó en el suelo cuando intentaba seguir la coreografía de Labra.

Si bien el momento exacto no alcanzó a salir en pantalla abierta, otra compañera grabó el instante y lo publicó en TikTok, convirtiéndose en todo un viral.

Asistente de cámara habló con Claudio Michaux tras caída

Karen, la trabajadora accidentada, habló este miércoles en el react de Fiebre de Baile, donde aprovechó la instancia para "encarar" a Claudio Michaux.

"Usted me mufó ayer, estoy muy molesta por eso", bromeó la asistente de cámara al comediante, quien en esta temporada ha sido acusado de darle "mala suerte" a los participantes cuando lo incluyen en sus coreografías.

Y justamente, el día de la caída conversó por primera vez con Karen antes de salir al aire. "Jamás me había caído y ayer que le di una entrevista me caí", acusó la joven, causando la risa de Michaux.

"La intención nunca fue mufar, pero nos regalaste un momentazo", respondió Claudio. Finalmente, la joven se tomó todo con humor y aseguró que no sufrió lesiones después de la caída.

Revisa el video acá: