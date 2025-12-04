“Fue un narcofemicidio”: Hermana de Krishna Aguilera solicitó protección y lanzó macabro pronóstico - Chilevisión

Cristal Aguilera, hermana de Krishna, acudió al centro de justicia para solicitar resguardo ante el peligro que puedan enfrentar ella y su familia frente a personas vinculadas al crimen de la joven. Además, junto a su abogado, Pedro Díaz, hablaron sobre una nueva tipificación para delitos de estas características. “Busco justicia porque lo que le pasó a mi hermana fue un narcofemicidio. Estamos hablando de una persona que busca a menores para ponerlas a traficar y luego las mata como nada”, acusó Cristal.