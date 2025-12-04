 “Fue un narcofemicidio”: Hermana de Krishna Aguilera solicitó protección y lanzó macabro pronóstico - Chilevisión
Minuto a minuto
“Jamás he solicitado…”: Hermana de Krishna Aguilera se desmarca de acusaciones y asegura que la están difamando Senapred declara Alerta Roja en Paredones por incendio forestal Grave denuncia por maltrato animal en Valparaíso: Acusan a hombres de golpear y obligar a caballos a ingresar al mar “Que no salga de la cárcel, por mi vida y la de mis hijas”: Surgen nuevos antecedentes en crimen de Krishna Aguilera ¿Lluvia con temperaturas cálidas en Santiago? Anuncian llamativo fenómeno para el fin de semana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
04/12/2025 15:47

“Fue un narcofemicidio”: Hermana de Krishna Aguilera solicitó protección y lanzó macabro pronóstico

Cristal Aguilera, hermana de Krishna, acudió al centro de justicia para solicitar resguardo ante el peligro que puedan enfrentar ella y su familia frente a personas vinculadas al crimen de la joven. Además, junto a su abogado, Pedro Díaz, hablaron sobre una nueva tipificación para delitos de estas características. “Busco justicia porque lo que le pasó a mi hermana fue un narcofemicidio. Estamos hablando de una persona que busca a menores para ponerlas a traficar y luego las mata como nada”, acusó Cristal. 

Lo más visto

¡Le enrostró antiguo impasse! Princesa Alba encaró a Faloon y ella tomó revancha en el backstage

La cantante y la modelo tuvieron una intensa discusión en Fiebre de Bailem luego de que un problema en la pista. Incluso se sacaron los trapitos al sol por compañerismo.

04/12/2025

Con mochila de delivery y huyó en scooter: Los crudos antecedentes del ataque en Barrio Bellavista

En el lugar se encontró evidencia balística correspondiente a los cinco disparos que percutó el autor. La víctima, de nacionalidad haitiana, fue trasladada al Hospital San José, donde permanece en riesgo vital.

04/12/2025

Impacto en Fiebre de Baile: Dani Castro abandona el programa tras revelar delicado estado de salud

En el último capítulo del programa, Diana Bolocco sorprendió al comunicar la decisión de la influencer. "No puede seguir por temas de salud", afirmó.

04/12/2025

VIDEO | Cámaras captan ataque en Bellavista: Acribillaron a hombre con 5 disparos y está en riesgo vital

La madrugada de este jueves, un ciudadano de nacionalidad haitiana recibió una ráfaga de disparos tras una discusión en el barrio Bellavista.

04/12/2025
Publicidad