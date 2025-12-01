 “Por las que aún podemos salvar”: Hermana de Krishna Aguilera lanzó proyecto para mujeres desaparecidas - Chilevisión
01/12/2025 16:40

“Por las que aún podemos salvar”: Hermana de Krishna Aguilera lanzó proyecto para mujeres desaparecidas

La iniciativa pretende masificar casos de desaparición de mujeres y niñas, para poder dar con su paradero de forma más rápida.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Cristal, hermana de Krishna Aguilera anunció la creación de una cuenta de Instagram destinada a encontrar a personas que se estén desaparecidas.

La iniciativa que lleva por nombre "Ni una Krishna Más" busca apoyar a los familiares de niñas y mujeres se encuentren desaparecidas y lograr una visibilización mayor que pueda generar respuestas más rápidas sobre sus paraderos.

¿En qué consiste la iniciativa de Cristal Aguilera?

A través de su cuenta personal, Cristal Aguilera explicó: "Hoy levanto mi voz por mi hermana, por su memoria y por todo lo que nos arrebataron.
A Krishna me la secuestraron y asesinaron y desde ese día mi vida no volvió a ser la misma. No existe dolor más grande que perder a alguien tan noble, tan llena de luz y con tantos sueños por cumplir".

En esa misma línea, agregó: "Porque es la verdad: La justicia en este país falla y vivimos en un sistema patriarcal que muchas veces no toma en serio lo que le pasa a las mujeres. Por eso necesitamos unirnos, apoyarnos y hacer ruido juntas".

"Les pido que vayan a seguir la página que creé en nombre de mi hermana (...) Toda la información, denuncias y apoyo se hará desde la página de mi hermana @niunakrishnamas", precisó la joven.

Por otro lado, Cristal añadió: "Gracias a quienes siguen, comparten y no dejen que estos pasos se olviden (...) Por Krishna, por las que faltan, por las que aún podemos salvar".

Finalmente, la joven compartió una fotografía de una marcha feminista que realizaron recientemente en memoria de Krishna y concluyó: "Krishna, tu nombre no se apaga. Tu recuerdo nos guía, tu ausencia nos duele y tu amor nos sostiene. Por ti, por tu vida, por tu dignidad: Seguiremos luchando".

