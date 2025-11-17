 Habría cavado la fosa: El rol clave que tuvo “el Krosty” en el crimen de Krishna Aguilera - Chilevisión
Minuto a minuto
Habría cavado la fosa: El rol clave que tuvo “el Krosty” en el crimen de Krishna Aguilera Dos fueron electos: ¿Cómo les fue a los familiares de José Antonio Kast que compitieron por el Congreso? Elecciones 2025: Revisa qué candidato ganó en cada comuna de la región Metropolitana Región por región: ¿Dónde ganó Jara, Kast y Parisi en la primera vuelta de Elecciones 2025? Quién es Vanessa Kaiser, la nueva senadora por La Araucanía: “Soy la más extrema de mis hermanos”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/11/2025 09:54

Habría cavado la fosa: El rol clave que tuvo “el Krosty” en el crimen de Krishna Aguilera

Luis Inostroza sería uno de los hombres de confianza de Juan Beltrán y tuvo un rol protagónico en el crimen de la joven. Según la Fiscalía, no solo participó del secuestro, sino que también de la inhumación ilegal de la víctima.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La tarde del domingo fueron formalizados los dos nuevos detenidos por el caso de Krishna Aguilera y se conocieron nuevos detalles del rol que tuvo “el Krosty” en el crimen. 

De acuerdo a lo que señaló el Ministerio Público, Luis Inostroza fue formalizado por su participación en calidad de autor del delito de secuestro y homicidio, por lo que quedó en prisión preventiva. 

Apodado “el Krosty”, el hombre de 44 años que ha estado vinculado a Juan Beltrán, principal sospechoso, desde hace cerca de dos décadas y se presume que sería parte de su organización criminal, siendo una de sus personas de confianza.

Kevin Aillapán por su parte, fue formalizado por su rol como encubridor y quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. 

“Fueron los dos formalizados por el delito de secuestro con homicidio, uno en calidad de autor y el otro en calidad de encubridor”, detalló Pedro Díaz, abogado de la familia a LUN. 

Asimismo, en relación a los otros imputados del caso, sostuvo que “esta es una organización estructurada, digamos, con jefatura. Es una organización criminal”.

¿Qué rol tuvo “el Krosty” en el caso de Krishna Aguilera?

En la audiencia de formalización de cargos “el Krosty” fue imputado por los delitos de secuestro con homicidio y de inhumación ilegal del cuerpo de la víctima. 

Según la información recogida por Fiscalía el sujeto habría sido el encargado de cavar la fosa en la que enterraron el cuerpo de Krishna Aguilera.

El fiscal Daniel Ríos-Karl detalló que, en el marco de la investigación, establecieron el plan de acción del crimen, quienes participaron en la ejecución y quienes participaron en la realización de la fosa y posterior entierro del cuerpo de la víctima. 

En ese sentido, señaló que a Luis Armando Inostroza “se el imputó autoría por el secuestro con homicidio, además de la inhumación ilegal”. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Región por región: ¿Dónde ganó Jara, Kast y Parisi en la primera vuelta de Elecciones 2025?

Lo último

Lo más visto

Región por región: ¿Dónde ganó Jara, Kast y Parisi en la primera vuelta de Elecciones 2025?

Los resultados de este domingo dejaron un mapa político diverso, con diferencias claras entre el norte, centro y sur del país.

17/11/2025

Elecciones 2025: Revisa qué candidato ganó en cada comuna de la región Metropolitana

Jeannette Jara se impuso en 39 comunas de la Región Metropolitana, José Antonio Kast obtuvo la mayoría en 9 y Evelyn Matthei lideró en 4. Revisa el detalle a continuación.

17/11/2025

¿Dónde irán los votos de Franco Parisi? La proyección de Pamela Jiles para el balotaje en Elecciones 2025

La diputada del Partido de la Gente (PDG) analizó hacia qué sector se inclinarían los votos del candidato Franco Parisi durante la segunda vuelta en estas Elecciones Presidenciales 2025.

16/11/2025

¿Quién quedó último? Así les fue a los 8 candidatos presidenciales de las Elecciones 2025

Este domingo, la ciudadanía fue a las urnas y escogió entre 8 opciones para el futuro Jefe o Jefa de Estado entre 2026 y 2030. A continuación, revisa los resultados de las Elecciones 2025.

16/11/2025