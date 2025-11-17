Habría cavado la fosa: El rol clave que tuvo “el Krosty” en el crimen de Krishna Aguilera - Chilevisión

Luis Inostroza sería uno de los hombres de confianza de Juan Beltrán y tuvo un rol protagónico en el crimen de la joven. Según la Fiscalía, no solo participó del secuestro, sino que también de la inhumación ilegal de la víctima.

La tarde del domingo fueron formalizados los dos nuevos detenidos por el caso de Krishna Aguilera y se conocieron nuevos detalles del rol que tuvo “el Krosty” en el crimen.

De acuerdo a lo que señaló el Ministerio Público, Luis Inostroza fue formalizado por su participación en calidad de autor del delito de secuestro y homicidio, por lo que quedó en prisión preventiva.

Apodado “el Krosty”, el hombre de 44 años que ha estado vinculado a Juan Beltrán, principal sospechoso, desde hace cerca de dos décadas y se presume que sería parte de su organización criminal, siendo una de sus personas de confianza.

Kevin Aillapán por su parte, fue formalizado por su rol como encubridor y quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

“Fueron los dos formalizados por el delito de secuestro con homicidio, uno en calidad de autor y el otro en calidad de encubridor”, detalló Pedro Díaz, abogado de la familia a LUN.

Asimismo, en relación a los otros imputados del caso, sostuvo que “esta es una organización estructurada, digamos, con jefatura. Es una organización criminal”.

¿Qué rol tuvo “el Krosty” en el caso de Krishna Aguilera?

En la audiencia de formalización de cargos “el Krosty” fue imputado por los delitos de secuestro con homicidio y de inhumación ilegal del cuerpo de la víctima.

Según la información recogida por Fiscalía el sujeto habría sido el encargado de cavar la fosa en la que enterraron el cuerpo de Krishna Aguilera.

El fiscal Daniel Ríos-Karl detalló que, en el marco de la investigación, establecieron el plan de acción del crimen, quienes participaron en la ejecución y quienes participaron en la realización de la fosa y posterior entierro del cuerpo de la víctima.

En ese sentido, señaló que a Luis Armando Inostroza “se el imputó autoría por el secuestro con homicidio, además de la inhumación ilegal”.