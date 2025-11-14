Uno se entregó EN VIVO: ¿Quiénes son los dos nuevos detenidos por el crimen de Krishna Aguilera? - Chilevisión

Las cámaras de Contigo en la Mañana captaron en vivo cuando Kevin Aillapán llegó a entregarse en el cuartel de la PDI. Es el joven que vivía en la casa que fue allanada este jueves por el caso de Krishna Aguilera.

Durante la mañana de este viernes se confirmó la detención de un nuevo sospechoso en el marco de la investigación por el crimen de Krishna Aguilera.

Apodado "El Krosty", un hombre de 44 años que conoce a Juan Beltrán hace dos décadas y que pasará a su audiencia de formalización a eso de las 11:00 horas.

¿Quiénes son los nuevos detenidos por el caso de Krishna Aguilera?

Los primeros antecedentes apuntan a que al "Krosty" se le imputarían cargos por inhumación ilegal respecto del cuerpo de Krishna Aguilera.

En esa misma línea, en los últimos minutos se entregó voluntariamente una segunda persona en el cuartel de la Policía de Investigaciones, identificado como Kevin Aillapán Carroza, quien llegó en compañía de su abogada.

El joven sería la persona que vive en la casa que fue allanada este jueves en San Bernardo como parte de una diligencia investigativa por la muerte de Krishna.

El abogado de la familia de Aguilera, Pedro Díaz, no quiso entrar en detalles respecto de por qué se allanó la casa de Kevin y si existe una presunta participación, pero aseguró que "es parte del círculo" de Juan Beltrán.

Por su parte, la abogada de Kevin explicó antes de entrar al cuartel que "es una entrega voluntaria, está en realidad con el fiscal Marcos Pastén la diligencia", y detalló que durante el allanamiento, Kevin estaba trabajando.

Finalmente, a la defensora se le consultó si es verdad que Krishna estuvo en ese inmueble después de su secuestro y aseguró: "En el domicilio de mi representado no estuvo, en ningún momento" e hizo hincapié en que Kevin declaró en dos ocasiones, confirmando que sí conoce a Juan Beltrán.

Revive el momento: