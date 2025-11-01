“Por culpa de...”: Hermana de Krishna Aguilera lanza duro descargo contra amigas de la joven - Chilevisión

"Para mi hermana solo estuvieron para carretear y por culpa de eso mi hermana hoy ¡ESTÁ MUERTA!", escribió Cristal, quien criticó el actuar de las amigas de Krishna durante el último mes y en los actos fúnebres.

Este sábado, Cristal, hermana de Krishna Aguilera, se refirió a las constantes publicaciones y declaraciones que han emitido las amigas de su hermana en redes sociales y aseguró que son solo "conocidas" de la joven de 19 años que fue encontrada sin vida el pasado 26 de octubre.

Esto, luego de dicho grupo de amistades realizara una serie de transmisiones en vivo a través de redes sociales durante los dos días de velorio, a pesar de que la familia de Krishna pedía constantemente que no grabaran.

"Cállense la boca"

Al respecto, Cristal escribió en sus redes sociales: "Las amigas, mejor dicho, conocidas de mi hermana, son buenas para publicar y hablar tantas h... Les recuerdo que las únicas que estuvieron conmigo apanándome fueron ¡MIS AMIGAS!".

En esa misma línea, agregó: "Ustedes aparecieron para el velorio cuando ya la habíamos encontrado y quienes estuvieron conmigo fueron ¡MIS AMIGAS! Así que cállense la boca".

"Ya las dejé despedir a mi hermana como ella hubiera querido, ahora no hablen, si para mi hermana solo estuvieron para carretear y por culpa de eso mi hermana hoy ¡ESTÁ MUERTA! Déjenla descansar en paz, déjense de subir tanta h... para ganar seguidores", agregó Aguilera.