“Cumpliste tu sueño”: Cantante urbano llegó a dar el pésame al velorio de Krishna Aguilera - Chilevisión

El reconocido artista urbano se enteró que Krishna era su fanática luego de que se viralizara en redes sociales un video de ella en uno de sus últimos conciertos, cantando visiblemente emocionada.

El cantante urbano Gino Mella llegó hasta San Bernardo este viernes para dar el pésame a la familia de Krishna Aguilera, tras la muerte de la joven que fue encontrada el pasado 26 de octubre en Calera de Tango.

El artista era uno de los cantantes favoritos de Krishna y él se enteró que era su fanática tras la viralización de un video donde aparece la joven cantando sus canciones visiblemente emocionada en uno de los últimos conciertos de Mella en el Movistar Arena.

Gino Mella llegó al velorio de Krishna Aguilera

El cantante llegó minutos antes de que comenzara la caravana hacia el Cementerio Jardín Sacramental de San Bernardo, entregó el pésame a sus cercanos, compartió con ellos un momento y luego se retiró.

El hecho fue destacado en las redes sociales de su hermana Cristal, quien compartió una fotografía y escribió: "Gino Mella despidiéndote, mi chanchita, te fuiste como la reina que eras".

Por otra parte, uno de sus amigos también publicó un registro del artista y escribió: "Tan humano él. Descansa en paz, Krishnita, vino tu Gino Mella (...) Vuela alto, mi hermanita. Cumpliste tu sueño".

Durante los dos días en los que se veló el cuerpo de la joven, también llegó una DJ, el cantante urbano Cavish, y Victor La Voz, quien creó una canción para la joven que se titularía "Krishna x Siempre" y su videoclip se grabó durante los actos fúnebres con presencia de los padres de Krishna.

Revisa las publicaciones en redes sociales: