Ordenan prisión preventiva para “el Krosty” por crimen de Krishna Aguilera: Tendría rol en el secuestro e inhumación - Chilevisión

 Ordenan prisión preventiva para "el Krosty" por crimen de Krishna Aguilera: Tendría rol en el secuestro e inhumación
16/11/2025 17:05

Ordenan prisión preventiva para “el Krosty” por crimen de Krishna Aguilera: Tendría rol en el secuestro e inhumación

Durante esta jornada se definieron las medidas cautelaras para los dos nuevos detenidos por el caso del crimen de Krishna Aguilera, quien se le perdió el rastro en San Bernardo tras ir de fiesta a una discoteque.

La joven de 19 años estuvo 22 días desaparecida y fue encontrada sin vida en el sector de Catemito, Calera de Tango, el 26 de octubre. 

En la audiencia de formalización de cargos, Luis Armando Inostroza, apodado como “el Krosty” fue imputado por los delitos de secuestro con homicidio y de inhumación ilegal del cuerpo de la víctima. 

Por esta razón el tribunal determinó decretar su prisión preventiva mientras dure la investigación.

Por su parte, Kevin Aillapán Carroza, quien se entregó a la Policía de Investigaciones (PDI) el viernes en compañía de su abogado, quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

¿Quién es “el Krosty”?

Apodado “El Krosty” es un hombre de 44 años que ha estado vinculado a Juan Beltrán, principal sospechoso del crimen de Krishna Aguilar, desde hace cerca de dos décadas.

Según la información recogida por Fiscalía el sujeto habría estado involucrado en la inhumación ilegal del cuerpo de la víctima.

