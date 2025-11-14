“Aunque me desaparezcan...”: Cristal Aguilera alzó la voz tras nuevas detenciones en el caso del crimen de Krishna - Chilevisión

Este jueves se detuvo a un hombre de 44 años apodado "El Krosty", mientras que en la mañana de este viernes se entregó voluntariamente Kevin Aillapán, quien vive en la última vivienda que fue allanada.

Este viernes, Cristal Aguilera se refirió a las dos nuevas detenciones en el caso por el crimen de su hermana, Krishna y lanzó una dura advertencia.

El primero de los detenidos es un hombre de 44 años apodado "El Krosty", quien conoce a Juan Beltrán hace dos décadas. El segundo se entregó voluntariamente esta mañana y fue identificado como Kevin Aillapán.

¿Qué dijo Cristal Aguilera?

A través de sus redes sociales, Cristal lanzó un potente mensaje: "Si a mí o a mi familia le pasa algo, caerán más. Yo soy criada en población y tengo conocimiento de todo, así que para que les quede claro: a mí me importa que el Beltrán y sus soldados paguen porque ellos están involucrados en la muerte de mi hermana".

En esa misma línea, advirtió: "A mí me tocan un pelo o a cualquiera de mi familia y yo sé quienes serían y quienes la llevan, así que mejor que no piensen, que aunque me desaparezcan yo ya tengo todo grabado en caso de cualquier cosa. Te amo hermana, justicia para ti".

La joven también compartió un recuerdo sobre uno de los cumpleaños de Krishna y luego escribió: "Se metieron con la persona equivocada (...) Se que desde el cielo estás haciendo justicia y me das las fuerzas para seguir con esto".

"Siempre lo dije: no serás una más, así tenga que poner mi vida en riesgo, pero el amor hacia ti es mucho más grande", sentenció Cristal, quien está siendo representada por el abogado Pedro Díaz tras el hallazgo del cuerpo de Krishna.

Finalmente, "El Krosty" pasará a audiencia de formalización durante esta mañana, mientras que Kevin entregará su tercera declaración durante esta jornada.

Revisa las publicaciones en redes sociales: