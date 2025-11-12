“Cuando estoy mal...”: Hermana de Krishna Aguilera se pronunció tras recibir brutal golpiza - Chilevisión

El robo con posterior golpiza se produjo ad portas de la reformalización de cargos de Juan Beltrán, principal sospechoso por el crimen de Krishna Aguilera.

Cristal Aguilera se refirió al robo con posterior golpiza que sufrió el pasado lunes, mientras se encontraba en la comuna de San Bernardo visitando a sus padres.

La joven terminó con distintas heridas y entre ellas hay una de gran tamaño en su rostro que requirió puntos de sutura, cuya fotografía fue expuesta en el matinal Contigo en la Mañana.

¿Qué dijo Cristal Aguilera sobre la golpiza?

Al respecto, Cristal utilizó sus redes sociales para referirse al tema y compartió una fotografía con su hermana en el año 2020, donde señala: "Cuando estoy mal, alguien me arropa. Me abraza y no me deja sola. Me escucha siempre, a cualquier hora".

La letra, que corresponde a una canción de María Artés que se titula "Mi Sentimiento", también menciona: "Me contradice mi historia, tenemos nuestras diferencias, pero me honra su nobleza", y además agregó: "Me haces una falta".

Minutos más tarde, Cristal escribió: "¡Estoy bien!", respecto de la agresión recibida.

Finalmente, el robo y posterior golpiza ocurren ad portas de la audiencia de reformalización de cargos de Juan Beltrán, principal sospechoso por el crimen de Krishna Aguilera, la cual se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre.

Revisa las publicaciones en redes sociales: