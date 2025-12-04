 Cambios en Bad Bunny en Chile: Bizarro anuncia modificación en localidades y escenarios - Chilevisión
Minuto a minuto
“Que no salga de la cárcel, por mi vida y la de mis hijas”: Surgen nuevos antecedentes en crimen de Krishna Aguilera ¿Lluvia con temperaturas cálidas en Santiago? Anuncian llamativo fenómeno para el fin de semana “Fue un narcofemicidio”: Hermana de Krishna Aguilera solicitó protección y lanzó macabro pronóstico “Hola, señor Boric”: Niño regaló al presidente con carta escrita a mano en inauguración de jardín infantil Así cayó mafia china de barrio Meiggs: Qué rol tendría carabinero detenido y cómo operaban
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/12/2025 13:57

Cambios en Bad Bunny en Chile: Bizarro anuncia modificación en localidades y escenarios

La producción anunció la eliminación de la pasarela del plano inicial, cambiándola por la incorporación de un nuevo escenario llamado "La Casita".

Publicado por Gabriela Valdés

Bizarro, la productora responsable del próximo concierto de Bad Bunny en Chile, anunció modificaciones en las localidades, ya completamente agotadas, junto con la incorporación de un nuevo escenario denominado “La Casita”.

La instalación de este elemento ha generado polémica en otros países de la gira, especialmente entre quienes adquirieron los boletos más costosos, comúnmente ubicados cerca del escenario principal.

Muchos asistentes han expresado su molestia porque una parte importante del show se desarrolla en esta estructura, lo que habría afectado la experiencia que esperaban recibir.

Bad Bunny en Chile: Estos son los cambios en las ubicaciones

Además del nuevo escenario, el cual está ubicado al final de la localidad "WELTiTA (Cancha General)", se incorporaron nuevas zonas que llevarán los nombres "Los Vecinos", "Stage A" y "Stage B".

Por otro lado, se eliminó la pasarela que en el plano inicial conectaba "PIT DtMF Izquierdo", "PIT DtMF Derecho" y "BAILE INoLVIDABLE" (Cancha VIP).

Tras la actualización del diseño del show, Bizarro comunicó que los asistentes que compraron entradas en las zonas PIT DtMF Izquierdo, PIT DtMF Derecho y BAILE INoLVIDABLE tendrán dos opciones.

Las cuales son: Mantener sus tickets bajo la nueva configuración del concierto o solicitar el reembolso total. Este último estará disponible hasta el 22 de diciembre de 2025 a las 12:00 horas.

Los tickets que sean devueltos, junto con las nuevas localidades habilitadas, volverán a ponerse a la venta el 24 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas a través de Puntoticket.

Mira a continuación los cambios realizados y el comunicado de Bizarro:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Acaba el plazo: Postula acá al Subsidio Eléctrico y obtén el descuento en la cuenta de la luz

Lo último

Lo más visto

¡Le enrostró antiguo impasse! Princesa Alba encaró a Faloon y ella tomó revancha en el backstage

La cantante y la modelo tuvieron una intensa discusión en Fiebre de Bailem luego de que un problema en la pista. Incluso se sacaron los trapitos al sol por compañerismo.

04/12/2025

Con mochila de delivery y huyó en scooter: Los crudos antecedentes del ataque en Barrio Bellavista

En el lugar se encontró evidencia balística correspondiente a los cinco disparos que percutó el autor. La víctima, de nacionalidad haitiana, fue trasladada al Hospital San José, donde permanece en riesgo vital.

04/12/2025

Impacto en Fiebre de Baile: Dani Castro abandona el programa tras revelar delicado estado de salud

En el último capítulo del programa, Diana Bolocco sorprendió al comunicar la decisión de la influencer. "No puede seguir por temas de salud", afirmó.

04/12/2025

VIDEO | Cámaras captan ataque en Bellavista: Acribillaron a hombre con 5 disparos y está en riesgo vital

La madrugada de este jueves, un ciudadano de nacionalidad haitiana recibió una ráfaga de disparos tras una discusión en el barrio Bellavista.

04/12/2025