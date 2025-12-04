Cambios en Bad Bunny en Chile: Bizarro anuncia modificación en localidades y escenarios - Chilevisión

La producción anunció la eliminación de la pasarela del plano inicial, cambiándola por la incorporación de un nuevo escenario llamado "La Casita".

Bizarro, la productora responsable del próximo concierto de Bad Bunny en Chile, anunció modificaciones en las localidades, ya completamente agotadas, junto con la incorporación de un nuevo escenario denominado “La Casita”.

La instalación de este elemento ha generado polémica en otros países de la gira, especialmente entre quienes adquirieron los boletos más costosos, comúnmente ubicados cerca del escenario principal.

Muchos asistentes han expresado su molestia porque una parte importante del show se desarrolla en esta estructura, lo que habría afectado la experiencia que esperaban recibir.

Bad Bunny en Chile: Estos son los cambios en las ubicaciones

Además del nuevo escenario, el cual está ubicado al final de la localidad "WELTiTA (Cancha General)", se incorporaron nuevas zonas que llevarán los nombres "Los Vecinos", "Stage A" y "Stage B".

Por otro lado, se eliminó la pasarela que en el plano inicial conectaba "PIT DtMF Izquierdo", "PIT DtMF Derecho" y "BAILE INoLVIDABLE" (Cancha VIP).

Tras la actualización del diseño del show, Bizarro comunicó que los asistentes que compraron entradas en las zonas PIT DtMF Izquierdo, PIT DtMF Derecho y BAILE INoLVIDABLE tendrán dos opciones.

Las cuales son: Mantener sus tickets bajo la nueva configuración del concierto o solicitar el reembolso total. Este último estará disponible hasta el 22 de diciembre de 2025 a las 12:00 horas.

Los tickets que sean devueltos, junto con las nuevas localidades habilitadas, volverán a ponerse a la venta el 24 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas a través de Puntoticket.

Mira a continuación los cambios realizados y el comunicado de Bizarro: