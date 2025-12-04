Adultos mayores reciben hasta cinco bonos en diciembre: Revisa quiénes pueden obtenerlos - Chilevisión

Adultos mayores puede acceder hasta a cinco beneficios que entregan diferentes montos para complementar la pensión del mes. Revisa si te corresponde y cómo postular a los bonos.

Durante diciembre los adultos mayores pueden acceder a una serie de beneficios sociales que entregan diferentes montos de dinero.

Se trata de varias opciones que se activan o solicitan y permiten complementar los ingresos previsionales del mes.

El Bono por hijo, PGU, el aguinaldo de Navidad, Bono de reconocimiento y el Bono bodas de oro son los beneficios económicos que puedes obtenerlos adultos mayores.

Bonos para adultos mayores en diciembre

Bono por hijo

El Bono por Hijo es un aporte económico dirigido a madres chilenas que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) a mujeres jubilada junto al pago de la pensión. El monto va desde los $297 mil hasto los $952 mil si se cumple con estos requisitos.

Por ejemplo, las mujeres que tengan hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, recibirán el equivalente al salario mínimo de esa fecha, que corresponde a $165.000 por cada uno de sus descendientes nacidos.

Mientras que para los que nacieron después del 1 de julio de 2009, el monto es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, dependiendo del mes en que hayan nacido.

PGU

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio estatal que reemplazó al Pilar Solidario de vejez y complementa las pensiones más baja, entregando un monto de $250.000 mensuales a quienes tienen 82 años o más.

Se otroga de manera automática a quienes tengan pensiones base inferiores o iguales a $1.210.828.

Aguinaldo de Navidad

El Aguinaldo de Navidad para pensionados es un monto extra que se entrega mediante el IPS y se deposita de forma automática con la pensión de diciembre.

El monto base para la Navidad 2025 es de $29.055 y se puede aumentar en $16.415por cada carga familiarque se haya acreditado al 30 de noviembre.

Bono de reconocimiento

El Bono de Reconocimiento es un beneficio que se suma a la cuenta de capitalización individual y permite aumentar los ahorros acumulados para el momento de la jubilación.

Se trata de un documento que representa los periodos de cotizaciones que se registraron en el régimen antiguo de cotización, que genera un interés anual de 4%.

El beneficio se entrega a travé del IPS, Capredena o Dipreca, según la caja del antiguo sistema previsional en la imponía el beneficiario.

Bono bodas de oro

El Bono bodas de oro un beneficio que se entrega por única vez a las parejas que hayan cumplido 50 años de matrimonio.

El monto vigente para el periodo que va de octubre de 2025 a septiembre de 2026 corresponde a $463.166, dividido en partes iguales, es decir $231.583 por cada cónyuge sobreviviente.