4 bonos para ADULTOS MAYORES en octubre: Consulta cuáles son los requisitos y cómo postular - Chilevisión

El presente mes es clave para muchos adultos mayores, pues se activan o reajustan beneficios fundamentales. Revisa acá cuáles están vigentes, quiénes califican y cómo postular.
El presente mes es clave para muchos adultos mayores, pues se activan o reajustan beneficios fundamentales que ayudan a complementar los ingresos previsionales.
Entre ellos destaca el Bono Bodas de Oro —entrega única a parejas que cumplen 50 años de matrimonio—, además de las pensiones solidarias y subsidios que sostienen la seguridad económica de quienes superan los 65 años.
A continuación, revisa cada beneficio, sus requisitos actuales, montos estimados y cómo gestionarlos en este mes.
Es un beneficio de reconocimiento que se entrega una sola vez a parejas que hayan cumplido 50 años de matrimonio.
El monto vigente para el periodo que va de octubre de 2025 a septiembre de 2026 es de $463.166 en total, dividido en partes iguales ($231.583 cada cónyuge sobreviviente).
Para recibir esta ayuda, las parejas deben cumplir con los siguientes requisitos:
El trámite se realiza en ChileAtiende, ya sea de forma presencial o por videoatención. La postulación está abierta durante todo 2025.
Este beneficio estatal reemplazó al Pilar Solidario de vejez y complementa las pensiones más bajas.
Desde el 1 de septiembre de 2025, quienes tienen 82 años o más recibirán un monto de $250.000 mensuales sin necesidad de trámite adicional.
Quienes tengan pensiones automáticas inferiores a cierto umbral pueden también optar a un complemento PGU parcial.
Para recibirla, se debe cumplir con los siguientes beneficios:
Puedes consultar si recibes este beneficio ingresando a este enlace y completando tu RUT y fecha de nacimiento.
Este beneficio permite a los cónyuges de imponentes o pensionados fallecidos del antiguo Sistema de Reparto acceder a un monto de dinero mensual, permanente y de por vida.
Para obtenerlo, se deben cumplir estos requisitos:
Si prefieres hacer el trámite online, ingresa a la página web de ChileAtiende y hacer clic en “Ir al trámite”.
Se trata de un aporte entregado por el Estado a mujeres por sobre los 65 años, cuyo monto varía según la cantidad hijos nacidos vivos o adoptados que tengan.
El monto puede sumar hasta $900 mil, se entrega a mujeres jubilada y se suma al pago de su pensión.
Quienes deseen recibirlo, deben cumplir con los siguientes requisitos:
Puedes revisar si recibes este beneficio ingresando tu RUT y fecha de nacimiento en este enlace.