4 bonos para ADULTOS MAYORES en octubre: Consulta cuáles son los requisitos y cómo postular - Chilevisión

03/10/2025 12:41

4 bonos para ADULTOS MAYORES en octubre: Consulta cuáles son los requisitos y cómo postular

El presente mes es clave para muchos adultos mayores, pues se activan o reajustan beneficios fundamentales. Revisa acá cuáles están vigentes, quiénes califican y cómo postular.

Publicado por CHV Noticias

Durante octubre, adultos mayores pueden acceder a diversos beneficios sociales. Revisa cuáles están vigentes, quiénes califican y cómo postular.

El presente mes es clave para muchos adultos mayores, pues se activan o reajustan beneficios fundamentales que ayudan a complementar los ingresos previsionales.

Entre ellos destaca el Bono Bodas de Oro —entrega única a parejas que cumplen 50 años de matrimonio—, además de las pensiones solidarias y subsidios que sostienen la seguridad económica de quienes superan los 65 años.

A continuación, revisa cada beneficio, sus requisitos actuales, montos estimados y cómo gestionarlos en este mes.

Bono Bodas de Oro

Es un beneficio de reconocimiento que se entrega una sola vez a parejas que hayan cumplido 50 años de matrimonio.

El monto vigente para el periodo que va de octubre de 2025 a septiembre de 2026 es de $463.166 en total, dividido en partes iguales ($231.583 cada cónyuge sobreviviente).

Para recibir esta ayuda, las parejas deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • No estén separados o divorciados (término del matrimonio por cualquier causa legal).
  • Estén en el Registro Social de Hogares (RSH), y, de acuerdo a su calificación, pertenezcan al 80% más vulnerable de la población.
  • Convivan en el mismo hogar o acrediten residencia en hogares de larga estadía (uno o ambos), reconocido por la autoridad correspondiente.
  • Acreditan residencia en el territorio nacional por un período de cuatro años, dentro de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

El trámite se realiza en ChileAtiende, ya sea de forma presencial o por videoatención. La postulación está abierta durante todo 2025.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Este beneficio estatal reemplazó al Pilar Solidario de vejez y complementa las pensiones más bajas.

Desde el 1 de septiembre de 2025, quienes tienen 82 años o más recibirán un monto de $250.000 mensuales sin necesidad de trámite adicional.

Quienes tengan pensiones automáticas inferiores a cierto umbral pueden también optar a un complemento PGU parcial.

Para recibirla, se debe cumplir con los siguientes beneficios:

  • Tener 65 años o más. De todas formas, para agilizar el proceso, se puede hacer la solicitud a partir de 64 años y 9 meses de edad.
  • No ser parte de un grupo familiar que integre el 10% más rico de la población mayor de 65 años.
  • Haber residido en Chile por al menos 20 años (continuos o discontinuos) desde los 20 años. Junto con ello, haber residido al menos 4 de los últimos 5 años previos a la solicitud.
  • Tener una pensión base menor a $1.210.828 pesos.

Puedes consultar si recibes este beneficio ingresando a este enlace y completando tu RUT y fecha de nacimiento.

Pensión de Viudez

Este beneficio permite a los cónyuges de imponentes o pensionados fallecidos del antiguo Sistema de Reparto acceder a un monto de dinero mensual, permanente y de por vida.

Para obtenerlo, se deben cumplir estos requisitos:

  • Estado civil: Se requiere haber contraído matrimonio al menos seis meses antes de la fecha del fallecimiento del imponente o pensionado en caso de invalidez parcial. En caso de que sea por invalidez absoluta o por vejez, se requiere al menos tres años de casados.
  • Cabe señalar que estas condiciones no aplican si hay hijos menores de edad, si es que la viuda está embarazada o si el imponente falleció por accidente común.
  • Cotizaciones: El cónyuge fallecido debe haber registrado al menos 401 semanas de cotizaciones en el antiguo Servicio de Seguro Social (SSS).
  • Causa de muerte: La muerte del cónyuge no debe haber generado una pensión por accidente del trabajo o enfermedad profesional.
  • Los viudos hombres adicionalmente deben cumplir con:
  • Haber sido declarado con invalidez por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN)
  • Haber dependido económicamente de su cónyuge fallecida.

Si prefieres hacer el trámite online, ingresa a la página web de ChileAtiende y hacer clic en “Ir al trámite”.

Bono por Hijo

Se trata de un aporte entregado por el Estado a mujeres por sobre los 65 años, cuyo monto varía según la cantidad hijos nacidos vivos o adoptados que tengan.

El monto puede sumar hasta $900 mil, se entrega a mujeres jubilada y se suma al pago de su pensión.

Quienes deseen recibirlo, deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser madre
  • Tener 65 años o más
  • Residir en Chile por un periodo de 20 años y de al menos cuatro de los últimos cinco antes de hacer la solicitud
  • De igual manera, deberán cumplir con uno de los siguientes puntos:
  • Estar afiliado a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y obtener tu pensión a partir del 1 de julio de 2009
  • Ser titular de una Pensión Garantizada, conocida como PGU
  • No estar afiliada a un régimen previsional y recibes una Pensión de Sobrevivencia

Puedes revisar si recibes este beneficio ingresando tu RUT y fecha de nacimiento en este enlace.

