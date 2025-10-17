Aumentó el Bono Bodas de Oro: Revisa el nuevo monto, requisitos y cómo postular - Chilevisión

Este aporte estatal es entregado a las parejas que cumplen 50 años de matrimonio y que forman parte del 80% más vulnerable del país. Conoce todos los detalles del beneficio acá.

El Bono Bodas de Oro es un beneficio económico que entrega el Estado de Chile a las parejas que cumplen 50 años de matrimonio y que forman parte del 80% más vulnerable del país.

Este aporte único busca reconocer la vida en común y el compromiso mutuo de quienes han compartido cinco décadas de unión.

Administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), el beneficio se otorga a solicitud de los cónyuges, quienes deben acreditar una serie de requisitos relacionados con su matrimonio, residencia y nivel socioeconómico.

Nuevo monto del Bono Bodas de Oro

A partir del 1 de octubre de 2025, el Bono Bodas de Oro fue reajustado conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como establece la ley.

Con ello, el monto total pasó de $445.352 a $463.166 por pareja, el cual se divide en partes iguales entre ambos beneficiarios.

Cada cónyuge recibe $231.583, y el monto se mantiene vigente hasta septiembre de 2026, cuando se aplicará un nuevo reajuste anual.

Requisitos para acceder al Bono Bodas de Oro

Para acceder al Bono Bodas de Oro, los beneficiarios deben cumplir las siguientes condiciones:

Haber cumplido 50 años de matrimonio al momento de la solicitud.

No estar separados ni divorciados .

Pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Acreditar residencia en Chile por al menos cuatro de los últimos cinco años.

Solicitar el bono dentro del año siguiente al aniversario número 50.

El Bono Bodas de Oro es único y no se repite, incluso si uno de los cónyuges fallece después del pago.

Cómo postular al Bono Bodas de Oro

El trámite puede realizarse de forma presencial en las sucursales de ChileAtiende o del IPS, y también mediante videoatención en el sitio de ChileAtiende.

Durante el proceso, se solicitará presentar la cédula de identidad de ambos cónyuges y los antecedentes que acrediten los años de matrimonio.

Una vez aprobada la solicitud, el pago se realiza en una sola cuota, y ambos beneficiarios pueden retirarlo en conjunto o por separado, dependiendo de la modalidad elegida.