Quién es Juanfra Matamala, el bailarín que acompaña a Princesa Alba en Fiebre de Baile - Chilevisión

Juan Francisco Matamala, conocido popularmente como Juanfra Matamala, es el talentoso bailarín que acompaña a Princesa Alba en el estelar Fiebre de Baile.

Hay que recordar que la cantante nacional se alzó con el puntaje más alto de la semana y se quedó con la inmunidad.

¿Quién es Juanfra Matamala, el bailarín que acompaña a Princesa Alba en Fiebre de Baile?

La carrera televisiva de Juanfra Matamala comenzó en 2019 con su participación en Rojo, donde, aunque no obtuvo el primer lugar, formó una estrecha amistad con la cantante Emilia Dides.

Su pasión por la danza nació temprano, y es que comenzó a los 8 años en el Bafochi de Viña del Mar y, a los 14, se mudó junto a su madre a Nueva York para perfeccionar su técnica.

En 2020 participó en Bailando por un Sueño como pareja de baile de la actriz Carmen Gloria Bresky y en 2023 fue parte de Aquí se Baila, acompañando a Geraldine Muñoz, quien actualmente compite junto a Gabriel Urzúa en el estelar de Chilevisión.

Posteriormente, Juanfra siguió consolidando su carrera al integrar el grupo de bailarines de respaldo de Princesa Alba, y con quien actualmente brilla en Fiebre de Baile.