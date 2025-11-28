 VIDEO | Aglomeraciones en Santiago y Providencia por cierre de 4 estaciones de Línea 1 del Metro - Chilevisión
28/11/2025 10:06

VIDEO | Aglomeraciones en Santiago y Providencia por cierre de 4 estaciones de Línea 1 del Metro

Producto de la contingencia se ha reportado importantes aglomeraciones en paraderos de Santiago y Providencia. El sistema RED anunció el refuerzo del servicio de buses entre Baquedano y Tobalaba.

Publicado por CHV Noticias

Cuatro estaciones del Metro de Santiago fueron cerradas durante la mañana de este viernes por la presencia de una persona en la vía.

El cierre temporal ocurre en la Línea 1, en concreto, en las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones, todas en Providencia.

Por lo tanto, a la espera de su normalización el servicio solo se encuentra disponible entre San Pablo y Baquedano, y entre Tobalaba y Los Dominicios.

Producto de esta situación se han registrado importantes aglomeraciones en paraderos ubicados en la superficie, además de muchas personas caminando hacia sus destinos.

El sistema RED anunció el refuerzo del servicio de buses entre Baquedano y Tobalaba en los recorridos 106-401-405-405c-406-407-412-418-421-426.

En desarrollo...

