Muere René Olivares, pintor e integrante de Los Jaivas, a los 74 años - Chilevisión

13/10/2025 14:38

Muere René Olivares, pintor e integrante de Los Jaivas, a los 74 años

El artista falleció en su residencia en París, Francia.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este lunes se reportó el fallecimiento de René Olivares, pintor e histórico integrante de la banda nacional Los Jaivas, a sus 74 años en su residencia en París, Franca.

La información fue confirmada por el periodista Freddy Stock, cercano a la agrupación y autor de la biografía oficial "La vida mágica de Los Jaivas: Los caminos que se abren".

Olivares era conocido coloquialmente como "el sexto jaiva", pues a pesar de no ser músico, cumplía un rol fundamental en el conjunto.

A comienzos de la década de los 70 se encargó de diseñar y pintar algunas de las icónicas carátulas de los discos de la banda.

Entre sus trabajos destaca el álbum Los Jaivas, más conocido como El Indio (1975), Alturas de Machu Picchu (1981) o Hijos de la Tierra (1995), entre otros.

Comunicado de Los Jaivas

A través de un comunicado difundido por redes sociales, Los Jaivas comunicaron el deceso del artista y le dedicaron unas sentidas palabras.

"René Olivares es uno de Los Jaivas. No hay Jaivas sin René Olivares ni René Olivares sin Jaivas. René es el jaiva de rostro incógnito", escribieron.

Revisa el comunicado oficial acá:

