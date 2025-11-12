VIDEO | Dua Lipa cantaría un clásico del rock chileno en su segundo show en el Estadio Nacional - Chilevisión

La cantante británica tuvo una exitosa primera jornada en Chile, donde sorprendió con un cover de Tu Falta de Querer de Mon Laferte. Ahora, se alista para interpretar una nueva canción.

Dua Lipa se alista para dar su segundo concierto en Chile tras una exitosa primera jornada, donde sorprendió con una versión de Tu Falta de Querer de Mon Laferte.

Como ha sido la tónica, la cantante británica interpreta una canción de un artista local en cada país que forma parte del Radical Optimism Tour.

El cover de Dua Lipa en su segundo show en Chile

En su segundo show, agendado para este 12 de noviembre, Dua Lipa cantaría el clásico El Duelo de La Ley.

Así quedó claro en registros viralizados en redes sociales, donde se escucha a la estrella del pop ensayando el tema compuesto por Andrés Bobe, Beto Cuevas y Luciano Rojas.

Cabe mencionar que la canción fue lanzada como primer sencillo del álbum Invisible en 1995, la obra más importante de la agrupación actualmente disuelta.

Según un artículo de La Tercera, otros de los temas sondeados por la voz de Houdini y New Rules fueron Gracias a la vida de Violeta Parra, Una cuncuna amarilla de Mazapán y Mi muñeca me habló de 31 Minutos.

Mira los registros acá: