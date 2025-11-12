“Dua Lipa te a…”: Mon Laferte explicó su comentada y enigmática publicación luego de filtración de cover - Chilevisión

A través de redes sociales, la cantante chilena agradeció el homenaje de la destacada artista inglesa.

Este martes, 60 mil personas disfrutaron en el Estadio Nacional del concierto de Dua Lipa, quien se volverá a presentar durante esta jornada en el coliseo de Ñuñoa.

Mucha expectación había respecto a la canción que la cantante inglesa interpretaría para homenajear a un artista chileno, tal como había sucedido en Argentina, donde cantó temas de Soda Stereo y Miranda, algo habitual en su gira Radical Optimism Tour.

Sin embargo, horas antes de su primer recital, vecinos del recinto dieron pistas con videos a través de sus redes sociales, ya que la destacada artista realizó su prueba de sonido y en los registros se escucha "Tu falta de querer" de Mon Laferte.

Tras esto, Mon Laferte publicó a través de su cuenta de X un emoji de cara enojada, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones, donde algunos usuarios se preguntaban si le molestaba el homenaje de Dua Lipa.

Sin embargo, todo se aclaró en la madrugada, cuando otra publicación de la viñamarina tenía un emoji de emoción acompañado de "Dua Lipa te amo" y un corazón.

Ahí se le preguntó por el enojo de la publicación anterior donde la excantante de Rojo afirmó: "Jajaja por el internet lento de mi pueblo".