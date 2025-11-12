 “Dua Lipa te a…”: Mon Laferte explicó su comentada y enigmática publicación luego de filtración de cover - Chilevisión
Minuto a minuto
“Cuando estoy mal...”: Hermana de Krishna Aguilera se pronunció tras recibir brutal golpiza “Alguien le tendió una trampa”: Madre de Valentina Alarcón acusa que su hija recibió llamado y fue citada a La Pintana Ugalde no habría estado solo: Revelan conversación de vecino que podría dar giro en triple crimen de La Reina “La pena probable es de presidio perpetuo”: Fiscal revela quién es el autor material del crimen de Valentina Alarcón Chileno de 33 años: Confirman detención de principal sospechoso por muerte de Valentina Alarcón
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/11/2025 09:32

“Dua Lipa te a…”: Mon Laferte explicó su comentada y enigmática publicación luego de filtración de cover

A través de redes sociales, la cantante chilena agradeció el homenaje de la destacada artista inglesa.

Este martes, 60 mil personas disfrutaron en el Estadio Nacional del concierto de Dua Lipa, quien se volverá a presentar durante esta jornada en el coliseo de Ñuñoa. 

Mucha expectación había respecto a la canción que la cantante inglesa interpretaría para homenajear a un artista chileno, tal como había sucedido en Argentina, donde cantó temas de Soda Stereo y Miranda, algo habitual en su gira Radical Optimism Tour.

Sin embargo, horas antes de su primer recital, vecinos del recinto dieron pistas con videos a través de sus redes sociales, ya que la destacada artista realizó su prueba de sonido y en los registros se escucha "Tu falta de querer" de Mon Laferte.

Mon Laferte explica comentada publicación tras filtración de cover 

Tras esto, Mon Laferte publicó a través de su cuenta de X un emoji de cara enojada, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones, donde algunos usuarios se preguntaban si le molestaba el homenaje de Dua Lipa. 

Sin embargo, todo se aclaró en la madrugada, cuando otra publicación de la viñamarina tenía un emoji de emoción acompañado de "Dua Lipa te amo" y un corazón. 

Ahí se le preguntó por el enojo de la publicación anterior donde la excantante de Rojo afirmó: "Jajaja por el internet lento de mi pueblo". 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio familiar: Revisa con tu RUT si puedes recibir el beneficio sin necesidad de postular

Lo último

Lo más visto

Así quedó el rostro de Cristal Aguilera, hermana de Krishna, tras sufrir brutal agresión

Un grupo de sujetos abordó a la joven, le robó su celular y luego la propinó una golpiza.

12/11/2025

“La pena probable es de presidio perpetuo”: Fiscal revela quién es el autor material del crimen de Valentina Alarcón

Este miércoles, Fiscalía, PDI y el Ministerio de Seguridad Pública realizaron un punto de prensa donde revelaron nuevos antecedentes en la detención del principal sospechoso en el crimen de Valentina Alarcón.

12/11/2025

Ugalde no habría estado solo: Revelan conversación de vecino que podría dar giro en triple crimen de La Reina

El diálogo entre dos vecinos podría ser fundamental para situar supuestamente a una segunda persona el día y a una hora aproximada del crimen en el que Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos fueron asesinados.

12/11/2025

¡Atención, veranistas! Pronostican retorno del calor con altísimas temperaturas en Santiago

La experta adelantó la llegada de temperaturas veraniegas.

12/11/2025