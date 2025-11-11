¡La grabaron en el Nacional! Revelan cuál sería la canción chilena que Dua Lipa cantará hoy - Chilevisión

La cantante expresó su emoción por las presentaciones que tendrá este marte y miércoles en el Estadio Nacional, en las que tendrá a Princesa Alba como telonera.

Dua Lipa ya se encuentra en Chile para los dos conciertos que tiene programado en el Estadio Nacional, en el marco de su gira Radical Optimism Tour.

La cantante se presentará este martes 11 y miércoles 12 de noviembre en el coliseo de Ñuñoa con sus mejores éxitos.

Pero antes de su show estará la presentación de Princesa Alba, quien será la artista encargada de telonear los dos conciertos.

Dua Lipa se presentó en dos fechas en Argentina durante este fin de semana y luego emprendió rumbo a Chile para cumplir con las dos noches en el Estadio Nacional.

Durante esta tarde, en la previa de su primer concierto, la cantante se pronunció en sus redes sociales y manifestó su emoción por su arribo al país.

“¡Chile, estamos aquí! Listos para dos noches increíbles con ustedes”, escribió en su Instagram la artista.

¿Qué canción cantará Dua Lipa en Chile?

A lo largo de todas las fechas de su Radical Optimism Tour, Dua Lipa ha complido con una tradición y se ha encargado de sorprender a sus fanáticos interpretando un tema emblemático de algún artista local.

Así lo hizo al ritmo de Soda Stero y Miranda! en Argentina, Me gustas tú en España, Hey Jude en Reino Unido o Wake Me Up When September Ends en San Francisco, Estados Unidos.

Y para sus presentaciones en el Estadio Nacional han sido muchas las apuestas, sin embargo, en las últimas horas vecinos del recinto dieron pistas con videos a través de sus redes sociales.

En horas de esta tarde la cantante realizó su prueba de sonido, y según los registros que captaron el momento, estaría preparando Tu falta de querer de Mon Laferte.